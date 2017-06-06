Издание: директор департамента соотечественников РФ встретился в Таллинне с "подчиненными"

26 мая к посольству РФ в Таллинне стянулась довольно пестрая компания российских соотечественников, пишет Eesti Päevaleht.

На месте были известные соотечественники-активисты Александр Корнилов и Андрей Заренков, а также директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИДа РФ Олег Мальгинов.

Согласно еженедельнику КаПо, КСРСЭ призван объединить русскоговорящих жителей Эстонии под влияние российских ведомств.

В ответ журналисту член КСРСЭ и руководитель портала baltnews.ee Корнилов прислал ссылку на статью, которая, по его словам, объясняет цель их визита в посольство.

В статье говорится, что в это время Олег Мальгинов находился с визитом в Таллинне, и встретился в посольстве с представителями проживающих в Эстонии соотечественников, чтобы обсудить общие проблемы, вопросы заботы о ветеранах и тому подобное.