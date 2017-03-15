Издание: дети все чаще приносят в школу оружие

За последние пять лет в Эстонии было вынесено 88 реальных предупреждений о нападении на школу, а также зафиксировано 93 случая, когда ученик приносил в школу холодное или огнестрельное оружие либо похожий на оружие предмет, пишет Eesti Päevaleht.

Два года назад 18-летний ученик одной из школ Кохтла-Ярве рассказал в соцсетях своей знакомой о планах устроить во время выпускного праздника взрыв, застрелить учителя и убить одного из одноклассников при помощи мачете. Испуганная девочка сразу же сообщила о разговоре учителю, и делом занялась полиция.

Хотя следствие и установило, что речь шла о глупой шутке и реальной угрозы в данном случае не было, рассмотрение дела Вируской окружной прокуратурой закончилось лишь недавно, а молодому человеку был назначен штраф в размере 300 евро.

”По его словам, на данный поступок его сподвигли продолжавшиеся на протяжении многих лет издевательства со стороны сверстников, и он сказал об угрозе в порыве гнева”, — пояснила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Кертту Кралл.

Специалист по работе с молодежью Ида-Харьюского отделения полиции Тейли Пийскоппель разделяет угрожающих на две категории. К первой относятся те, кто, как в случае с молодым человеком из Кохтла-Ярве, подвергаются издевательствам со стороны других учеников, ко второй — так называемые шутники, которые хотят повеселиться, привлечь к себе внимание и заручиться одобрением друзей.

”Реальных угроз у нас за последние пять лет было 88, а случаев, когда ученики приносили в учебное заведение холодное или огнестрельное оружие либо его имитацию, — 93”, — сказал оперативный руководитель бюро готовности и реагирования Пыхьяской префектуры Марко Ильд.

Начиная с 2013 года статистика неуклонно растет. В прошлом году было зарегистрировано 37 случаев, когда ученик приносил в школу оружие. Причем, в 13 случаях речь шла о настоящем оружии: ноже или ”позаимствованном” у родителей огнестрельном оружии.