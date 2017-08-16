Издание: что делал депутат Рийгикогу на месте убийства в Маарду

Весной депутат Рийгикоку от EKRE Яак Мадисон окончил курсы помощника полицейского и поделился с изданием Eesti Ekspress своими впечатлениями о работе в патруле.

Мадисон отметил, что летом старался выходить как можно чаще: 5-7 раз в месяц. Он сказал, что хочет внести свой вклад и получить новые знания и опыт. В качестве примера тому, о каком опыте идет речь, Мадисон привел убийство в Маарду, которое произошло несколько недель назад.

”Если ты прибываешь на место первым, не зная, где убийца, то, конечно, адреналин зашкаливает и нет времени думать, как это ужасно, — рассказывает депутат. — Нужно делать то, что нужно. Если криминалист, посмотрев на тебя и твоего напарника, говорит: ”ты — моложе, иди помогай!”, то это означает, что ты должен надеть синие тапки и положить тело в пакет. Сначала это может показаться странным, но потом понимаешь: это часть нашей жизни”.

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