Издание: борьба однополых супругов с эстонской системой

27-летняя эстонка Кристина и 26-летняя американка Сара являются супругами уже год, но с заключенным на законных основаниях в США браке в Эстонии у них возникли проблемы. Если в случае с гетеросексуальными парами иностранец гарантированно получает эстонский вид на жительство, то однополые браки государство не признает, пишет Eesti Päevaleht.

Так, находящаяся в стране по туристической визе Сара Рауд после проведенных в Эстонии 90 дней была вынуждена возвращаться на три месяца на родину. На ходатайство о предоставлении ей вида на жительства женщина получила отказ и обратилась в суд.

На время судебных разбирательств Таллиннский окружной суд удовлетворил ходатайство Сары о первичной правовой защите и обязал Департамент полиции и погранохраны выдать ей вид на жительство до вынесения судебного решения — сроком на одни год. По словам Кристины, выданный на год вид на жительство существенно облегчит их брак, уменьшит стресс и экономическое напряжение. ”Знание, что она может находиться тут целый год, конечно, принесло облегчение, но все же речь идет о временных рамках. Да, мы можем быть более стабильными, но ведь этот год когда-то закончится, и мы не знаем, что будет дальше. Но сейчас, конечно, стресса и волнений меньше”, — говорит она.

Несмотря на то, что по решению суда Департамент полиции и погранохраны все-таки выдал Саре вид на жительство, ведомство оспорило судебное постановление в Государственном суде. По словам руководителя миграционного отдела департамента Майге Лепп, окружной суд в своем решении зашел слишком далеко, обязав их выдать человеку вид на жительства. ”До этого суд никогда не обязывал нас выдавать в рамках первичной правовой защиты вида на жительство. Своим постановлением суд сам может предоставить человеку законные основания для нахождения в Эстонии, предоставление вида на жительство необязательно”, — отметила она.

Департамент упирал на то, что распоряжение противоречит закону. Так, действующие в Эстонии правовые акты не позволяют лицам одного пола заключать браки, и признание такого брака, заключенного в другом государстве, противоречит основным принципам эстонского права. На это окружной суд назвал выдачу разрешения обоснованным, аргументируя это тем, что преобладающая во время судебных разбирательств правовая, финансовая и эмоциональная нестабильность может создать супружеской паре непреодолимые трудности и поставить под удар их отношения. Суд отметил тогда, что предоставление Саре Рауд возможности находиться во время судебного процесса в Эстонии не наносит вреда третьим лицам и не нарушает ни чьих интересов. Теперь департамент оспаривает это решение в суде более высокой инстанции.

Сами супргуи Рауд пока не решили точно, каковы их дальнейшие планы. Сначала они намерены немного отдохнуть. Получение вида на жительства дало Саре возможность посещать курсы эстонского языка, а также попытаться устроиться на работу по профессии — скульптором.