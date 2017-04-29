Издание: более 3000 человек ждут оценки трудоспособности слишком долго

Точные данные о количестве людей, которые уже больше месяца ждут оценки своей трудоспособности, государство не разглашает. Министерство социальных дел не интересует значительная задержка, пишет Eesti Päevaleht.

Как на прошлой неделе писало издание, система оценки трудоспособности Министерства социальных дел оставила людей с недостатками здоровья без дохода по меньшей мере на один месяц. Те, для кого маленькое пособие является единственным доходом, обращаются в суповую кухню, чтобы выжить.

За статьей последовало много обращений от людей, которые уже больше месяца не могут получить оценку трудоспособности или инвалидности. Например, жительница Ида-Вирумаа рассказала, что оценка трудоспособности заняла более двух месяцев, и один из них она провела без денег — благо, помогли соседи и местная община.

Кассы по безработице точных цифр не знает

В конце прошлой недели издание попыталось узнать у Кассы по безработице, сколько людей находится в таком же положении, когда они вынуждены жить без денег до назначения нетрудоспособности. Касса ответила, что не располагает данной статистикой, и ее получение заняло бы слишком много времени.

После неоднократных запросов Касса по безработице представила информацию о том, сколько производств задерживается, то есть превышает установленный период в 30 рабочих дней. Согласно из данным, в январе эта цифра составила 185, в феврале — 539, а в марте — 374. Однако на данный момент до сих пор не завершены производства, начатые зимой — 8 с января и 79 с февраля.

Стоит учесть, что задержку производства Касса по безработице признает только когда выполнены все условия. То есть, решение об оценке трудоспособности должно быть вынесено в течение 30 рабочих дней с того момента, как ходатайство будет подано в надлежащем виде.

При этом очень высока вероятность того, что у человека с инвалидностью подача ходатайства, заполнение бланков, посещение врачей и получение дополнительных анализов пройдет успешно не с первого раза

Кроме того, к 30 рабочим дням прибавляются выходные, что растягивает период ожидания до полутора месяца. Согласно закону, по уважительной причине 30-дневный период производства можно продлить, чаще всего еще на 30 рабочих дней, а насколько причина уважительна — решает сама Касса по безработице.

Если период рассмотрения ходатайства продлевают еще на 30 рабочих дней, то Касса по безработице отправляет человеку письмо. По словам пресс-секретаря, в апреле такие письма были отправлены 473 людям.

Предоплату могут получить не все

Несмотря на то, что на время переходного периода реформы оценки трудоспособности закон предусматривает предоплату пособия на время рассмотрения ходатайства, получить ее имеют право лишь те, кто подал ходатайство в нужное время и в надлежащем виде, и в отношении кого вынесено решение до конца действия предыдущего решения о нетрудоспособности.

Всего насчитывается 359 человек, чей срок получения пенсии по нетрудоспособности завершился в конце марта, и кто до сих по различным причинам не получил выплату пособия.

После статьи Eesti Päevaleht Министерство социальных дел сообщило о начале внесения изменений в закон, которые должны ликвидировать пробел в получении дохода. Новый порядок будет введен начиная с мая, и даст людям право получить предоплату пособия тогда, когда Касса по безработице не успевает вынести новое решение до конца действия предыдущего решения.

Министерство социальных дел и министр здоровья и труда Евгений Осиновский так и не ответили, почему подобная ситуация с пробелами в выплате пособий не была предотвращена, и кто несет за это ответственность.

Представитель канцелярии канцлера права подтвердил, что непозволительно, когда человека оставляют без дохода, и это является нарушением его прав.