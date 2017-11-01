Избран новый состав молодежного городского собрания Таллинна

В течение трех дней прошлой недели проходили выборы седьмого созыва молодежного городского собрания Таллинна, сообщает Raepress.

Молодежное собрание состоит из 21 депутата в возрасте от 14 до 26 лет, из которых семеро — от учащихся, семеро — от студентов и семеро — от молодежных организаций столицы, и задача его — представлять интересы молодежи города.

От учащихся избранными оказались Ийрис Нийтсоо, Сильвия Кирилоо, Эва-Лийна Метсалуйк, Хенри Мёльдер, Андрей Панкратов, Филип Ломакин и Маркус Розин; от студентов — Хелена Латтик, Ивар Юхкам, Сандер Андла, Кристина Функ, Санне Орг, Кадри-Анн Фрейберг и Мерилин Аниярв, от молодежных организаций — Линда Мария Лаане, Диана Каэв, Валентина Гришина, Илгар Кулиев, Кристо Энн Вага, Карл Маттиас Сепп и Рауль Крууза.