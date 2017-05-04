Избирательный список центристов в Кесклинн возглавит Корб, в Нымме — Репс

Решением членов Таллиннского совета Центристской партии первым номером в столичном районе Кесклинн назначен Михаил Корб и в Нымме — Майлис Репс.

Соответствующее предложение членам Таллиннского совета сделал глава партии Юри Ратас. По его словам, Майлис Репс — это опытный и сильный политик, за плечами которой многолетний опыт работы как в Рийгикогу, так и на министерском посту. "Столичные жители всегда высоко ценили Майлис Репс, это подтверждают и результаты выборов. Она никогда не отходит от своих принципов и всегда работала над улучшением благосостояния населения. Как житель Нымме, Майлис не понаслышке знает о всех проблемах этого района и готова приложить все свои усилия для их решения. Зная Майлис как человека, который не боится работы, я уверен, что это самое верное решение — выдвинуть ее кандидатуру на первое место в нашем списке в округе Нымме", — отметил Ратас.

Комментируя назначение Михаила Корба, глава партии отметил, что это молодой политик, который успел доказать своей работой в роли старейшины, парламентария, а теперь и министра, что он достоин стать первым номером в округе Кесклинн. "Михаил всегда с головой уходит в работу, он старается вникнуть во все детали и разобраться даже в малейших нюансах прежде, чем принимать какое-либо решение. Он из тех людей, которые никогда не бросают дело на полпути, он из личного опыта знает, в каком развитии нуждаются столичные районы и готов работать над этим. Поэтому он достоин того, чтобы возглавить список партии в районе Кесклинн", — прокомментировал Ратас.

"Я буду баллотироваться на выборах, прежде всего, чтобы поддержать Центристскую партию. Я считаю крайне необходимым, чтобы наша партия продолжила работу над тем, чтобы жизнь в городе отвечала желаниям местных жителей”, — прокомментировала свое назначение Репс:

Корб заверяет, что Центристская партия победит на выборах, чтобы продолжить сотрудничество между городом и государством. ”Такая совместная работа уже принесла свои плоды, например, в районе Кесклинн общими усилиями нам удалось реконструировать стадион ”Калев”, а в ближайшее время будет приведен в порядок и Горхолл”, — добавил Корб.

Сегодняшним решением члены Таллиннского совета подвели черту, обнародовав имена политиков, которые возглавят избирательные списки.

Мустамяэ — Таави Аас

Ласнамяэ — Михаил Кылварт

Хааберсти — Виктор Васильев

Пыхья-Таллинн — Яна Тоом

Кристийне — Андрей Новиков

Пирита — Тынис Мёльдер