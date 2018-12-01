01.12.2018, 15:55

Избирательный список центристов в Йыгевамаа и Тартумаа возглавил Янек Мягги


rus.delfi.ee
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Избирательный список центристов в Йыгевамаа и Тартумаа возглавил Янек Мягги
Фото: пресс-служба Центристской партии

Центристская партия представила сегодня в Тарту Лыунакескус кандидатов на выборах в Рийгикогу, баллотирующихся в избирательном округе Тартумаа и Йыгевамаа. Возглавил список в девятом избирательном округе министр государственного управления Янек Мягги. Также в список вошли: депутат Рийгикогу Марика Туус-Лаул, экс-министр региональных дел Яан Ыунапуу и известный телеведущий Пеэтер Выза.

Представляя кандидатов в Тарту, председатель Центристской партии Юри Ратас отметил, что одной из главных целей правительства, возглавляемого центристами, является повышение качества жизни в сельских регионах и небольших городах, упорядочение услуг, предлагаемых государством, а также улучшение их доступности. По словам Ратаса, огромные усилия для достижения этих целей приложил министр государственного управления и первый номер в избирательном списке Тартумаа и Йыгевамаа Янек Мягги. ”Янек Мягги — это политик, который действует смело и основывается в своих действиях на основных ценностях. Он стоит за развитие каждого уголка нашей страны. Это доказывает его работа по воплощению в жизнь государственной реформы, по переводу рабочих мест в сельские регионы, а также сотрудничество с местными самоуправлениями. Янек помогает приблизить государство к людям”, — сказал Юри Ратас.

По словам Янека Мягги, за последние два года Центристская партия в правительстве сделала несколько значимых шагов для воплощение своей региональной программы. ”Мы увеличили региональные пособия на 267 миллионов евро, еще больше выросла доходная база местных самоуправлений. В ближайшие годы эти доходы вырастут на 185 миллионов евро и исчезнут таблички с финансовой поддержки, что позволит местным жителям самим решать, на что пойдут эти средства”, — сказал Мягги.

Мягги отметил, что в результате административной реформы стало возможным повысить жизнеспособность местных самоуправлений и существенно улучшить качество государственных услуг. ”Создадим государственные дома в региональных центрах, сократим чрезмерную бюрократию. Перевод 1000 рабочих мест из столицы даст тот необходимый импульс, который позволит удержать местных специалистов, благодаря конкурентоспособной зарплате”, — сказал Мягги.

Министр отметил также, что Центристская партия исходит в своих действиях и решениях из интересов всех групп населения: лучшее образование молодым, поддержка пенсионеров, предпринимательская поддержка бизнесменам и дотации на культуру для сохранения нашего наследия. ”Центристская партия — единственная партия, которая хочет помочь пенсионерам, воплотив в жизнь внеочередной рост пенсий. Помочь детям и их родителям, повысив детское пособие до 100 евро. Мы хотим помочь молодым семьям, предложив им господдержку для приобретения жилья, а также учитывать мнение избирателей”, — сказал Мягги.

В избирательном списке Тартумаа и Йыгевамаа также баллотируются: депутат Рийгикогу Марика Туус-Лаул, экс-министр региональных дел Яан Ыунапуу, известный телеведущий Пеэтер Выза, старейшина Йыгева Ааре Олго, ортопед Пеэтер Лаазик, председатель волостного собрания Пыльтсамаа Андрес Вяэн.

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