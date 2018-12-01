Избирательный список центристов в Йыгевамаа и Тартумаа возглавил Янек Мягги

Мягги отметил, что в результате административной реформы стало возможным повысить жизнеспособность местных самоуправлений и существенно улучшить качество государственных услуг. ”Создадим государственные дома в региональных центрах, сократим чрезмерную бюрократию. Перевод 1000 рабочих мест из столицы даст тот необходимый импульс, который позволит удержать местных специалистов, благодаря конкурентоспособной зарплате”, — сказал Мягги.
Министр отметил также, что Центристская партия исходит в своих действиях и решениях из интересов всех групп населения: лучшее образование молодым, поддержка пенсионеров, предпринимательская поддержка бизнесменам и дотации на культуру для сохранения нашего наследия. ”Центристская партия — единственная партия, которая хочет помочь пенсионерам, воплотив в жизнь внеочередной рост пенсий. Помочь детям и их родителям, повысив детское пособие до 100 евро. Мы хотим помочь молодым семьям, предложив им господдержку для приобретения жилья, а также учитывать мнение избирателей”, — сказал Мягги.
В избирательном списке Тартумаа и Йыгевамаа также баллотируются: депутат Рийгикогу Марика Туус-Лаул, экс-министр региональных дел Яан Ыунапуу, известный телеведущий Пеэтер Выза, старейшина Йыгева Ааре Олго, ортопед Пеэтер Лаазик, председатель волостного собрания Пыльтсамаа Андрес Вяэн.