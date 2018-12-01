Избирательный список центристов в Йыгевамаа и Тартумаа возглавил Янек Мягги

Представляя кандидатов в Тарту, председатель Центристской партии Юри Ратас отметил, что одной из главных целей правительства, возглавляемого центристами, является повышение качества жизни в сельских регионах и небольших городах, упорядочение услуг, предлагаемых государством, а также улучшение их доступности. По словам Ратаса, огромные усилия для достижения этих целей приложил министр государственного управления и первый номер в избирательном списке Тартумаа и Йыгевамаа Янек Мягги. ”Янек Мягги — это политик, который действует смело и основывается в своих действиях на основных ценностях. Он стоит за развитие каждого уголка нашей страны. Это доказывает его работа по воплощению в жизнь государственной реформы, по переводу рабочих мест в сельские регионы, а также сотрудничество с местными самоуправлениями. Янек помогает приблизить государство к людям”, — сказал Юри Ратас.

По словам Янека Мягги, за последние два года Центристская партия в правительстве сделала несколько значимых шагов для воплощение своей региональной программы. ”Мы увеличили региональные пособия на 267 миллионов евро, еще больше выросла доходная база местных самоуправлений. В ближайшие годы эти доходы вырастут на 185 миллионов евро и исчезнут таблички с финансовой поддержки, что позволит местным жителям самим решать, на что пойдут эти средства”, — сказал Мягги.