Избирательный союз Сыырумаа и Мыйза получит название "Деловой Таллинн"

Избирательный союз предпринимателей Урмаса Сыырумаа и Юри Мыйза получит название "Деловой Таллинн" (Tegus Tallinn). Руководить предвыборной кампании будет Март Луйк.

"Я решил подключиться к деятельности этого избирательного союза по той причине, что сейчас в Таллинне есть хорошая возможность лишить единоличной власти центристов", — сказал исполнительный директор Eesti Lihatööstus Луйк в интервью ERR, передает rus.err.ee.

Ранее Луйк руководил различными медиа — например, с 2013 по 2015 год был председателем правления Postimees, — а в этом году безуспешно пытался возглавить ERR.

По словам Луйка, в каждом из восьми избирательных округов столицы у "Делового Таллинна" будет с десяток кандидатов, то есть в список войдут примерно 80 человек, и кандидатами станут не только бизнесмены.

Если Центристская партия потеряет единоличную власть в Таллинне, то "Деловой Таллинн" готов войти в правящую коалицию — не исключает Луйк и сотрудничества с центристами.