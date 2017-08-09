Избирательное право с 16 лет: кто и как будет бороться с возможной политпропагандой в школах?

В январе этого года Рийгикогу опустил возрастную планку эстонских избирателей до 16 лет, то есть октябрьские муниципальные выборы будут первыми, на которые придут нынешние 16-17-18-летние. Таким образом, школы и профтехучилища станут крайне привлекательным местом для пропаганды любой политической силы.

Чтобы этого избежать, в среду Министерство образования и науки, канцелярия канцлера права и Союз молодежных объединений Эстонии на пресс-конференции представили свод принципов, на которые могут опираться как школы, так и политики для того, чтобы обеспечить политическую нейтральность учебных заведений.

В пресс-конференции приняли участие министр образования и науки Эстонии Майлис Репс, председатель правления Союза молодежных объединений Эстонии Иво Висак, а также советник канцлера права Владимир Свет.

Минобр держит руку на пульсе

По словам Репс, в школе следует соблюдать нейтральность и уважать ее автономию. Если в учебном заведении проводится какое-либо мероприятие, связанное с политикой, на нем должны быть представлены все политические партии. ”Если какая-либо политическая сила не может быть представлена — советуем данное мероприятие не проводить”, — сказала министр. Кроме того, по словам Майлис Репс, нейтральность означает также и неуместность разного рода подарков и агитационных брошюр в школе.

Однако министерство не может запретить сдачу в аренду помещений в школьном здании с целью проведения мероприятий, в том числе и политических. Их следует проводить вечером — после окончания учебного дня. ”Министерство готово держать руку на пульсе”, — подчеркнула Репс и добавила, что если надо будет уточнить и подкорректировать формулировки, они готовы это сделать.

” Правила распространяются на всех

”Обсуждения различных мировоззрений и политических взглядов в школе всегда приветствуются, если они проводятся в рамках учебной программы и не противоречат принципу нейтральности. Также во время активной предвыборной кампании нужно следить за тем, чтобы умышленно или случайно политическая реклама не распространялась по школьным информационным каналам, на уроках и во время другой школьной деятельности. Правила касаются всех, кто принимает участие в школьной жизни — от учеников до директора. Все должны понимать, что учеба или работа в школе налагает дополнительную ответственность за обеспечение политической нейтральности школы”, — добавила министр Репс посредством пресс-службы министерства.

Советник канцлера права: следует разделять роли

Нейтральность образовательных учреждений подразумевает нейтральность не только политическую, но и, например, религиозную, сказал советник канцлера права Владимир Свет. ”Школа не убеждает верить во что-либо или за кого-либо голосовать”, — подчеркнул он и добавил, что данные темы уместно поднимать в образовательных учреждениях только лишь с целью информирования.

По его словам, самое важное, чтобы в школах не проводилось кампаний отдельных кандидатов. ”Это должно быть ознакомительное мероприятие, на котором ученик критически анализировал информацию”, — пояснил советник канцлера права. Также, по его словам, на подобном мероприятии должна быть профессиональная и честная модерация.

”В случае выдвижения своей кандидатуры на выборах руководители школ должны разделять свои роли как политик и как директор”, — добавил Владимир Свет.

” Молодые люди должны обладать достаточными знаниями и верить, что от их голоса что-то зависит

Канцлер права Юлле Мадизе сообщила посредством пресс-службы, что снижение избирательного возраста дает молодым людям возможность принять участие в управлении местной жизнью и ее развитием.

”Важно, чтобы молодые люди понимали, какие возможности перед ними открываются, и при этом осознавали ответственность, которая сопутствует участию в принятии решений. Для того, чтобы молодые люди пришли на выборы и сделали осознанный выбор, они должны обладать достаточными знаниями и верить в то, что от их голоса что-то зависит. Также важно, чтобы взрослые не прибегали к запрещенным или неэтичным средствам для того, чтобы повлиять на молодежь, а рассказывали о происходящем адекватно и объективно. Первый опыт голосования может повлиять на то, как молодой человек будет воспринимать выборы — как что-то неважное и далекое от его интересов, или как реальную возможность высказаться и принять участие в жизни общества”.

Союз молодежных объединений: работа наблюдателем — хороший опыт

Председатель правления Союза молодежных объединений Эстонии Иво Висак рассказал журналистам о проекте, призванном способствовать сохранению политической нейтральности школы. ”Мы верим, что люди — разумные, однако, это не означает, что этим вопросом не надо заниматься”.

Кроме того, по его словам, работа наблюдателем на выборах — хороший опыт для молодежи. ”Важно, чтобы наблюдатель на выборах в случае нарушений не бежали бы сразу к СМИ, а, прежде всего, отмечал их и сообщал об этом в организации, непосредственно занимающиеся данными вопросами”, — добавил Висак.

Помимо министерства образования и науки, канцелярии канцлера права и Союза молодежных объединений Эстонии, свой вклад в формирование принципов внесли и директора нескольких гимназий, различные ведомства и некоммерческие организации. После выборов планируется снова обратиться к опубликованному своду принципов и рассмотреть необходимость в дополнительных мерах регулирования.