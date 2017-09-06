Избирательная комиссия постановила: нет причин отменять э-голосвание

В среду в 15:00 собралась Избирательная комиссия Эстонии, чтобы обсудить будущее э-голосования в свете выявления проблем с безопасностью ID-карт. Комиссия постановила не отменять э-голосвание.
По словам председателя комиссии Меэлиса Ээрика, э-голосование на местных выборах состоится в соответсвии с законом. Комиссия считает, что теоретический риск безопасности — недостаточная причина для отмены э-глосования.
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