06.09.2017, 16:17

Избирательная комиссия постановила: нет причин отменять э-голосование

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ФОТО DELFI
rus.delfi.ee
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Избирательная комиссия постановила: нет причин отменять э-голосование
Foto: Karin Kaljuläte

В среду в 15:00 собралась Избирательная комиссия Эстонии, чтобы обсудить будущее э-голосования в свете выявления проблем с безопасностью ID-карт. Комиссия постановила не отменять э-голосвание.

По словам председателя комиссии Меэлиса Ээрика, э-голосование на местных выборах состоится в соответсвии с законом. Комиссия считает, что теоретический риск безопасности — недостаточная причина для отмены э-глосования.

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