Когда в одну из июньских суббот прошлого года четверо друзей пропустили в находящемся в Старом Таллинне баре KGB по своему первому стаканчику, то даже не могли предположить, чем закончится для них этот вечер, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

Финн Сами Танели Койстинен, его спутница жизни Лийзи Колд, их друг Ристо Алгре вместе с женой отмечали 30-летие последней: сначала — в баре, затем — в ночном клубе. Обычные выходные для многих эстонцев.

Так, после бара четверка направилась в клуб Venus. Первым поддался действию алкоголя Койстинен — работающий в Финляндии стекольщиком на строительных объектах мужчина еле держался на ногах и задирал других посетителей. Около двух часов ночи двое охранников клуба отвели его в подсобное помещение и вызвали полицию. Сначала мужчина сидел спокойно, но затем начал буянить.

Патрульные полицейские Яанус Палу и Алексей Михалевский получили вызов в 02:14 и минут через пять были на месте. Наручники охраны на руках гостя из Финляндии сменились полицейскими. В 2:25 его вывели, чтобы погрузить в машину.

Когда Ристо узнал о случившемся, то попытался поговорить с полицейскими. Сначала спокойно, но Лийзи стала истерично кричать и виснуть на стражах правопорядка.

Именно ее крики привлекли внимание 32-летнего Индрека, который вытащил из кармана телефон и стал снимать происходящее.

Прижатый к задней части полицейского микроавтобуса Койстинен стал махать ногами и несколько раз попал по Михалевскому. Страж порядка с 25-летним стажем получил удары в грудь, живот и лицо, после чего взял полицейскую дубинку и ударил финна по ноге. Эти действия подействовали на Лийзи как красная тряпка и она попыталась защитить своего мужчину, прыгнув полицейскому на шею. Комиссар Палу поспешил напарнику на помощь и оттолкнул женщину. Худая и очень пьяная, она упала на спину. Михалевскому удалось закрыть Сами в машине, но драматические события разворачивались уже без зачинщика.

Ристо заметил упавшую Лийзи, помог ей подняться, подошел к комиссару Палу и что-то сказал. Палу стал разворачивать Ристо, и тот изо всех сил ударил полицейского. Палу упал, и у него изо рта пошла кровь. После этого Алгре стал бить его ногой, пока жена не оттащила разбушевавшегося мужчину и на помощь не подоспели охранники клуба.

Алгре понял, что дело — дрянь. Пьяный, кулак в крови, он отошел на несколько десятков метров, сел в такси и попросил быстро отвести его домой. В молодости он был судим за взлом, после этого попадался лишь на нарушении ПДД.

Увидев лежащего на земле напарника, Михалевский сразу вызвал подкрепление. На сигнал отреагировали сотрудники группы быстрого реагирования, пограничники и другие патрульные. Так, две минуты спустя Алгре был задержан. Сначала он утверждал, что не имеет ни малейшего понятия о причине задержания, но его отвезли на место, где Палу его опознал. После этого Алгре доставили в полицейский участок. За ним подоспел и Койстинен, но он был насколько пьян, что до следующего вечера был не в силах дать показания. Протрезвев, он сказал, что ничего не помнит. В то, что он ударил полицейского, мужчина сначала даже не поверил, так как не считает себя склонным к насилию человеком.

Алгре же понял, что отпираться нет смысла, и признался в том, что ударил стража правопорядка.

Сразу после случившегося Палу был доставлен в больницу. В результате нанесенных ему ударов он сразу лишился двух зубов. После он потерял еще несколько, десны были разбиты так, что виднелись корни зубов. Принимать пищу мужчина не мог, говорить было тоже трудно. Ему пришлось два месяца сидеть на больничном.

Михалевский был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу для проверки состояния здоровья. Сначала он ни на что не жаловался, но, когда вернулся в Кесклиннаский полицейский участок, почувствовал себя плохо и вызвал скорую. Его вновь доставили в больницу. ”У меня обнаружили ушиб грудной клетки и брюшной стенки, грудь, ребра и желудок болят до сих пор”, — говорит он. Полицейский мог находиться лишь в стоячем или лежачем положении, сидеть было очень больно. Ему пришлось провести на больничном месяц.

Прокурор ходатайствовал о заключении Алгре под стражу, и суд удовлетворил ходатайство. Койстинен после дачи показаний был отпущен на свободу.

Тем временем снятый Индреком видеоклип жил своей жизнью. Мужчина передал его своему другу Полу, которые отправил ролик в полицию. Наряду с этим видео опубликовал и портал Delfi.

Алгре и Койстинен решили во всем признаться. Не стали они оспаривать и гражданский иск. Алгре выплатил Палу 10 000 евро и Михалевскому 1000 евро, но не согласился с формулировкой, так как, кроме нападения на представителей власти, его обвиняли и в попытке причинения тяжкого вреда здоровью.

Алгре провел за решеткой почти три месяца и вышел на свободу под залог 10 000 евро и электронное наблюдение.

Суд назначил Койстинену наказание в виде лишения свободы сроком на 11 месяцев условно, а его жене на 3 месяца условно. Кроме того, мужчина выплатил Михалевскому 2000 евро.

В конце октября Алгре поменял адвоката на Кюллике Намм. С ее помощью удалось заключить с прокурором соглашение: на основании параграфа о применении насилия в отношении представителя власти и другого лица, защищающего общественный порядок, ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три с половиной года условно.

Алгре общаться с журналистами не захотел. ”Он уже получил свое наказание, так как находиться два месяца вдали от семьи очень трудно”, — сказала Намм и добавила, что внимание общественности негативно отразилось на действующие в Финляндии и Эстонии строительные фирмы Алгре. ”Также Алгре встречался с полицейским, у которого он попросил прощения. Да, друзьями они вряд ли станут, но извинения были приняты”, — сказала она.

За 11 месяцев 2016 года на полицейских было совершено 52 нападения. В среднем, жертва находилась на больничном 24,7 дней. Чаще всего в ход шли кулаки или нога, реже — нож. Большая часть таких случаев не обнародуется. Данный инцидент стал достоянием общественности из-за того, что попал под прицел видеокамеры.