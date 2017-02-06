Избежит ли Сависаар судебных разбирательств в связи с плохим состоянием здоровья?

Несмотря на то, что общественность спекулирует относительно возможных планов Эдгара Сависаара уклониться от судебного разбирательства из-за плохого состояния здоровья, эксперты отмечают, что на практике такое происходит крайне редко.

”То, что кто-то полагает, будто Сависаар может быть так сильно болен, что это помешает рассмотрению его уголовного дела, не дает оснований считать, что сам Сависсар именно так и планирует поступить. Тем не менее, действительно, прокуратура может прекратить уголовный процесс в связи с тяжелым неизлечимым заболеванием”, — сказал Delfi профессор юриспруденции Тартуского университета Яан Гинтер.

Для того, чтобы обвиняемому избежать разбирательств, по словам Гинтера, врачи не должны давать прогнозов на его выздоровление. Болезнь должна быть настолько тяжелой, что человек должен быть не в состоянии принимать участие в уголовном процессе и нести наказание.

По словам Гинтера, в Эстонии случаи освобождения от следствия в связи с состоянием здоровья достаточно редки. ”В случае, если обвиняемый настолько тяжело и неизлечимо болен, что не в состоянии принимать участие в уголовном производстве и нести наказание, то после закрытия дела со стороны прокуратуры судебного разбирательства не последует никогда”, — отметил Гинтер.

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В случае, если тяжелая неизлечимая болезнь настигает человека после вынесения обвинительного приговора суда и назначения наказания, то он также может быть освобожден от несения наказания.

Пресс-секретарь Министерства юстиции Мария-Элиза Туулик сказала, что связанные со здоровьем вопросы решаются в ходе производства и на судебных заседаниях. ”В определенных случаях заседания суда и процессуальные действия на основании справки от врача возможно перенести, но обычно это не означает, что человек полностью освобождается от процесса. Процессуальные действия или судебное заседание просто отодвигается до улучшения состояния здоровья”, — сказала Туулик.

По ее словам, способность обвиняемого принимать участие в процессе оценивается в каждом конкретном случае отдельно. ”Нет ни одного конкретного критерия состояния здоровья, по которому человек освобождается, а по которому — нет. Отдельно статистики относительно того, как часто люди освобождаются по состоянию здоровья, не ведется”, — сказала она.

Вероятнее всего, вопрос о состоянии здоровья 66-летнего Сависаара встанет на повестку дня уже на предварительных слушаниях. Поскольку данные о состоянии здоровья относятся к деликатным, суд будет рассматривать их за закрытыми дверьми. Если в ходе экспертизы будет установлено, что обвиняемый в данный момент не может участвовать в судебном процессе и нести возможное наказание, то производство будет прекращено. В случае улучшения состояния здоровья можно будет вновь открыть дело. У суда также есть возможность вычленить касающиеся обвиняемого материалы из уголовного дела и остановить в отношении него судебное разбирательство.

Защитник Сависаара присяжный адвокат Оливер Няэс тему комментировать не стал.