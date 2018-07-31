Из-за жары количество жертв ДТП зашкаливает. В полиции пройдет кризисное совещание

В текущем году на дорогах Эстонии уже погибли 48 человек — столько же, сколько за весь прошлый год. В полиции завтра состоится кризисное совещание, пишет Eesti Päevaleht.

В последние пару месяцев на дорогах Эстонии раз в три-четыре дня гибнет человек. За июнь и июль всего — 19 погибших. Это заметно больше обычного. Ведущий специалист отдела правопорядка Департамента полиции и погранохраны Кальмер Тикерпе поведал, что летом — всегда больше жертв, но обычно за все лето — 15-20 человек. Сейчас — начало августа. Ввиду сложившейся ситуации глава полиции Эльмар Вахер собирает экстренное совещание, чтобы обсудить с коллегами — как ”охладить перегревшихся водителей”.

По всей вероятности, будет усилен надзор за дорожным движением.