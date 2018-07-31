31.07.2018, 10:55

Из-за жары количество жертв ДТП зашкаливает. В полиции пройдет кризисное совещание

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rus.delfi.ee
EST 7
Viljandimaal sõitis auto kraavi
фото иллюстративноеFoto: Kenno Soo

В текущем году на дорогах Эстонии уже погибли 48 человек — столько же, сколько за весь прошлый год. В полиции завтра состоится кризисное совещание, пишет Eesti Päevaleht.

В последние пару месяцев на дорогах Эстонии раз в три-четыре дня гибнет человек. За июнь и июль всего — 19 погибших. Это заметно больше обычного. Ведущий специалист отдела правопорядка Департамента полиции и погранохраны Кальмер Тикерпе поведал, что летом — всегда больше жертв, но обычно за все лето — 15-20 человек. Сейчас — начало августа. Ввиду сложившейся ситуации глава полиции Эльмар Вахер собирает экстренное совещание, чтобы обсудить с коллегами — как ”охладить перегревшихся водителей”.

По всей вероятности, будет усилен надзор за дорожным движением.

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