10.05.2018, 10:18

Из-за высокой должности в столице Денис Бородич может покинуть Рийгикогу

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дополнено в 10:48
rus.delfi.ee
EST 2
Из-за высокой должности в столице Денис Бородич может покинуть Рийгикогу
Deniss Boroditš pööras eile küsimuse TLT etteotsa kandideerimisest naljaks ja oma tuleviku kohta selgeid vastuseid ei andnud.

Денис Бородич, некоторое время тому назад ушедший из Центристской партии в Партию реформ, может покинуть политику, пишет Eesti Päevaleht.

Отказ Бородича подписывать заявление о вотуме недоверия Таави Аасу вызвал пересуды на тему того, что Бородич может уйти из Партии реформ и приблизиться к центристам. Тем более что он может быть нацелен на связанную с центристским Таллинном высокую должность в транспортном департаменте (глава TLT).

Уже сейчас понятно, что место наверху партии не резиновое, поэтому на следующих выборах в Рийгикогу Бородичу на высокие места рассчитывать не приходится. У издания имеется информация, что первый номер в регионе ему не светит в любом случае.

Информация о будущем Бородича довольно туманна. Например: он не будет баллотироваться на следующих выборах по спискам Партии реформ; Центристская партия будет переманивать его обратно, но Бородич не захочет; он сам приблизился к Центристской партии; он уйдет в частный сектор; он поступит на службу, связанную с центристами. У издания имеется информация, что последний вариант развития событий — самый вероятный.

”Слушайте, а это хорошая идея, — сказал изданию вице-мэр Таллинна и член правления TLT Калле Кландорф. — Он специалист, имеет опыт руководство в качестве вице-мэра Таллинна и занимался экономики вопросами в экономической комиссии Рийгикогу, в том числе транспортными темами. Да, это хорошая идея”. Тем не менее, Кландорф отметил, что еще не встречался с Бородичем. Также не было разговора о возвращении в Центристскую партию. Вице-мэр отметил, что конкурс на пост главы TLT открытый и выдвигать кандидатуру могут все специалисты. ”После Яанова дня посмотрим, кто подал заявку, и примем решение”, — сказал он.

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По заверению Кландорфа, принадлежность Бородича Партии реформ не может стать препятствием в случае избрания его кандидатуры. Он отметил, что в городской системе заняты люди с самим разным мировоззрением и много тех, кто с партией не связан.

"Я об этом не думал. Очень трудно комментировать вещи, о которых ты не задумывался”, — говорит сам Бородич.

”Когда я буду точно знать, буду ли баллотироваться на выборах, то я об этом сообщу. Сейчас, мне кажется, не самое лучшее для этого время”, — добавляет он.

"Я много слышал шуток на тему того, позовут ли меня обратно (центристы — прим.ред.) и так далее. У меня, действительно, в Центристской партии много коллег и знакомых, но сейчас я член Партии реформ и о других партиях я не задумывался”, — заверил политик.

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