Из-за высокой должности в столице Денис Бородич может покинуть Рийгикогу

”Слушайте, а это хорошая идея, — сказал изданию вице-мэр Таллинна и член правления TLT Калле Кландорф. — Он специалист, имеет опыт руководство в качестве вице-мэра Таллинна и занимался экономики вопросами в экономической комиссии Рийгикогу, в том числе транспортными темами. Да, это хорошая идея”. Тем не менее, Кландорф отметил, что еще не встречался с Бородичем. Также не было разговора о возвращении в Центристскую партию. Вице-мэр отметил, что конкурс на пост главы TLT открытый и выдвигать кандидатуру могут все специалисты. ”После Яанова дня посмотрим, кто подал заявку, и примем решение”, — сказал он.

По заверению Кландорфа, принадлежность Бородича Партии реформ не может стать препятствием в случае избрания его кандидатуры. Он отметил, что в городской системе заняты люди с самим разным мировоззрением и много тех, кто с партией не связан.

"Я об этом не думал. Очень трудно комментировать вещи, о которых ты не задумывался”, — говорит сам Бородич.

”Когда я буду точно знать, буду ли баллотироваться на выборах, то я об этом сообщу. Сейчас, мне кажется, не самое лучшее для этого время”, — добавляет он.

"Я много слышал шуток на тему того, позовут ли меня обратно (центристы — прим.ред.) и так далее. У меня, действительно, в Центристской партии много коллег и знакомых, но сейчас я член Партии реформ и о других партиях я не задумывался”, — заверил политик.