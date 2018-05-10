Из-за высокой должности в столице Денис Бородич может покинуть Рийгикогу

Денис Бородич, некоторое время тому назад ушедший из Центристской партии в Партию реформ, может покинуть политику, пишет Eesti Päevaleht.
Отказ Бородича подписывать заявление о вотуме недоверия Таави Аасу вызвал пересуды на тему того, что Бородич может уйти из Партии реформ и приблизиться к центристам. Тем более что он может быть нацелен на связанную с центристским Таллинном высокую должность в транспортном департаменте (глава TLT).
Уже сейчас понятно, что место наверху партии не резиновое, поэтому на следующих выборах в Рийгикогу Бородичу на высокие места рассчитывать не приходится. У издания имеется информация, что первый номер в регионе ему не светит в любом случае.
Информация о будущем Бородича довольно туманна. Например: он не будет баллотироваться на следующих выборах по спискам Партии реформ; Центристская партия будет переманивать его обратно, но Бородич не захочет; он сам приблизился к Центристской партии; он уйдет в частный сектор; он поступит на службу, связанную с центристами. У издания имеется информация, что последний вариант развития событий — самый вероятный.