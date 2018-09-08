Из-за вертолета Сынаялгов музей запретит посадку во дворе замка Курессааре(17)
Сааремааский музей попросил Летный департамент признать двор замка Курессааре зоной, где был бы запрещен запуск вертолетов в коммерческих целях.
Сааремааский музей попросил Летный департамент признать двор замка Курессааре зоной, где был бы запрещен запуск вертолетов в коммерческих целях.
Поводом стал произошедший во время Дней оперы на Сааремаа инцидент, когда семья Сынаялгов, прибыв на оперу, приземлилась на своем вертолете на бастионе крепости. Объяснили это тем, что если никто не запрещает, то можно.
По словам Летного департамента, не в их компетенции вводить такой запрет и это может сделать только сам собственник земли.
Руководитель SA Saaremaa Muuseum Рита Валге заверила Saarte Hääl, что в таком виде, как это сделали Сынаялги, посадку обязательно запретят.
Источник: Saarte Hääl
Müügitoe spetsialist
ELFA DISTRELEC (TRIPOD GRUPP OÜ)
Tähtaeg: 10.09.2018
Logistikajuht / personalijuht / bussijuht
HANSABUSS AS
Tähtaeg: 18.09.2018
Euroopa inimõiguste kohtu kohtuniku kandidaat
VÄLISMINISTEERIUM
Tähtaeg: 26.09.2018
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.