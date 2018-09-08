08.09.2018, 10:22

Из-за вертолета Сынаялгов музей запретит посадку во дворе замка Курессааре

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rus.delfi.ee
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Sõnajalad ja tuulikud
Sõnajalgade perekonna käsutuses olev kopter.Foto: Priit Simson

Сааремааский музей попросил Летный департамент признать двор замка Курессааре зоной, где был бы запрещен запуск вертолетов в коммерческих целях.

Поводом стал произошедший во время Дней оперы на Сааремаа инцидент, когда семья Сынаялгов, прибыв на оперу, приземлилась на своем вертолете на бастионе крепости. Объяснили это тем, что если никто не запрещает, то можно.

По словам Летного департамента, не в их компетенции вводить такой запрет и это может сделать только сам собственник земли.

Руководитель SA Saaremaa Muuseum Рита Валге заверила Saarte Hääl, что в таком виде, как это сделали Сынаялги, посадку обязательно запретят.

Источник: Saarte Hääl

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