Из-за вандалов рождественская ель на Ратушной площади в Таллинне накренилась(8)
Сегодня ночью на Ратушной площади неизвестные вытащили деревянные клинья у основания рождественской ели на Ратушной площади в Таллинне и из-за этого дерево накренилось.
Сегодня ночью на Ратушной площади неизвестные вытащили деревянные клинья у основания рождественской ели на Ратушной площади в Таллинне и из-за этого дерево накренилось.
Сейчас специалисты занимаются фиксированием дерева. Опасности того, что ель упадет, нет, сообщает управа Кесклинна.
”Сегодня ночью неизвестные вытащили у основания рождественской ели деревянные клинья, которые фиксируют дерево. Клинья валялись сегодня утром на Ратушной площади. Хочу подчеркнуть, что опасности того, что дерево упадет, нет и сейчас ведутся работы, чтобы поставить дерево в правильное положение. Чтобы подобное не повторилось, ель укрепят дополнительными клиньями, которые тяжелее вытащить. Мы договорились с Муниципальной полицией о том, чтобы они интенсивнее патрулировали площадь и обратимся в полицию с аналогичной просьбой. Также призываю всех жителей Таллинна замечать акты вандализма и сообщать о них”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
По его словам, подвергать опасности людей — это не шутка, и управа относится к случившемуся со всей серьезностью. Управа благодарит МуПо за быстрое реагирование. Ель простоит на площади еще несколько недель.
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