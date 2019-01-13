13.01.2019, 15:45

Из-за вандалов рождественская ель на Ратушной площади в Таллинне накренилась

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rus.delfi.ee
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Из-за вандалов рождественская ель на Ратушной площади в Таллинне накренилась
Foto: Tallinna Kesklinna Valitsus

Сегодня ночью на Ратушной площади неизвестные вытащили деревянные клинья у основания рождественской ели на Ратушной площади в Таллинне и из-за этого дерево накренилось.

Сейчас специалисты занимаются фиксированием дерева. Опасности того, что ель упадет, нет, сообщает управа Кесклинна.

”Сегодня ночью неизвестные вытащили у основания рождественской ели деревянные клинья, которые фиксируют дерево. Клинья валялись сегодня утром на Ратушной площади. Хочу подчеркнуть, что опасности того, что дерево упадет, нет и сейчас ведутся работы, чтобы поставить дерево в правильное положение. Чтобы подобное не повторилось, ель укрепят дополнительными клиньями, которые тяжелее вытащить. Мы договорились с Муниципальной полицией о том, чтобы они интенсивнее патрулировали площадь и обратимся в полицию с аналогичной просьбой. Также призываю всех жителей Таллинна замечать акты вандализма и сообщать о них”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

По его словам, подвергать опасности людей — это не шутка, и управа относится к случившемуся со всей серьезностью. Управа благодарит МуПо за быстрое реагирование. Ель простоит на площади еще несколько недель.

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