Из-за уязвимости ID-карт на местных выборах могут отменить э-голосование

Выявленная в эстонских ID-картах уязвимость может повлечь за собой отмену электронного голосования на предстоящих 15 октября муниципальных выборах, передает rus.err.ee.

"Правительство Эстонской Республики и Департамент государственной инфосистемы действительно уведомили Республиканскую избирательную комиссию и Госслужбу по организации выборов о возможных рисках при использовании ИД-карт", — подтвердил руководитель Государственной службы по организации выборов Прийт Винкель.

Он добавил, что исходя из закона, касающегося использования электронного голосования на местных выборах, избирком может до начала октября решить относительно того, стоит ли использовать такую возможность на нынешних выборах в местные органы власти.

По словам Винкеля, избирательная комиссия сейчас собирает необходимую информацию, общается с соответствующими органами, и лишь после этого примет окончательное решение.

Если электронное голосование все же отменят, то это приведет к увеличению нагрузки на избирательные участки, очевидно, что придется открывать и дополнительные пункты для голосования.