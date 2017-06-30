Из-за строптивости Больничной кассы компенсация за лечение зубов многим будет недоступна

В ближайшее время невозможно будет получить компенсацию за лечение зубов ни в одном оказывающем эту услугу учреждении Раквере, Вильянди, Выру, Пылва, Валгамаа, сообщает Eesti Päevaleht.

С 1 июля изменится действующая система компенсации лечения зубов. Главное новшество касается взрослых, лечение зубов которых государство будет поддерживать в размере 30 евро в год.

Пособие на лечение зубов пожилых людей увеличится с нынешних 19 евро до 85 евро в год. Из-за разногласий Больничной кассы и стоматологов компенсация для многих людей будет недоступна.

Стоматологи критиковали новые принципы выплаты компенсации еще на стадии их разработки, так как за пособием стоят предвыборные обещания политиков, а врачи не желают оплачивать их выполнение из своего кармана.

Больше всего конфликтов создает то, что Больничная касса будет оплачивать только часть услуг по утвержденному этой организацией, а не конкретной клиникой прейскуранту.

Врачи приводили примеры, насколько абсурдно выглядит новый подход к выплате компенсации на практике. Например, по расчетам Больничной кассы, стоматологам должно хватать одной анестезионной ампулы, а также одной пары перчаток на трех пациентов.

Противостояние врачей и Больничной кассы, по словам Катри Метстак, члена правления Союза стоматологов Эстонии, стало острым настолько, что в мае Больничная касса прекратила общение с союзом. Она делает новые анализы и расчеты, и до того момента, пока они не будут готовы, что произойдет, вероятно, осенью, Больничной кассе, якобы, не о чем с союзом разговаривать.

Предельные цены Больничной кассы на лечение зубов и методика их расчета раздражают Союз стоматологов настолько, что планировалось даже обращение в суд, но в ближайшее время это все-таки не произойдет.

Метстак выражает надежду, что осенью им удастся продолжить переговоры с Больничной кассой. В то же время Метстак уверяет эстоноземельцев, что стоматологи не ведут тяжбу с Больничной кассой из прихоти или из жадности. По ее словам, из-за непродуманных принципов компенсации они не хотят предоставлять людям неполную и не соответствующую санитарным требованиям услугу.

Для многих людей это означает, что до того как Союз стоматологов и Больничная касса достигнут компромисса, получить пособие они не смогут. Для того, чтобы та или иная стоматологическая клиника могла выставить счета Больничной кассе, она должна заключить с ней договор.

По данным Департамента здоровья, в Эстонии действует 547 учреждений, оказывающих стоматологические услуги. Пока с Больничной кассой заключили договоры только около сотни клиник.

Руководитель службы коммуникаций и развития здоровья Больничной кассы Лийз Хинсберг говорит, что каждый день им поступает 2-3 ходатайства на заключение договора. По ее словам, они слышали от представителей некоторых клиник о том, что заключение договоров там оставили на осень, так как врачи не желают в период летних отпусков осложнять свою работу переходом на новую систему. Больничная касса надеется на то, что через пару месяцев заключивших договор будет больше.

Больничная касса надеется найти по меньшей мере одного партнера в каждом уездном центре. В Таллинне, Тарту и Пярну заключающих договор с Больничной кассой уже больше, но, например, в Валгамаа и Хийумаа и в некоторых других уездных центрах у нее нет пока ни одного партнера.

Хинсберг не согласна с утверждением, что новое пособие из-за малого количества клиник-партнеров сразу же после внедрения накроется медным тазом, и обещает, что Больничная касса будет пристально следить за внедрением пособия. ”Если корректировки необходимы, их еще можно сделать”, — отметила она.

С завтрашнего дня вступают в силу новые льготы лечения зубов для взрослых

С 1 июля Больничная касса начнет выплачивать компенсацию за лечение зубов для взрослых, ее размер составит до 30 евро за год. Компенсацию можно использовать при посещении только тех зубных врачей, которые заключили договор с Больничной кассой. На сегодняшний день в Больничную кассу от оказывающих стоматологические услуги со всей Эстонии поступило более 100 заявлений о заключении договоров, сказано в пресс-релизе Больничной кассы.

Компенсацию в 30 евро можно использовать при посещении зубного врача для оплаты 50% от счета, и оставшуюся часть суммы счета за лечение оплачивает пациент. Например, если счет за лечение зубов составил 50 евро, то половину счета оплачивает Больничная касса, а другую половину — 25 евро — должен будет оплатить пациент. Оставшиеся 5 евро пациент сможет использовать во время следующего визита к зубному врачу до конца того же года.

Компенсация за зубное лечение действует для первичных стоматологических услуг — к ним относятся прием зубного врача, диагностика (в том числе рентгеновские снимки), установка лекарства и временной пломбы, установка постоянной пломбы, удаление зуба, вскрытие гнойника и его лечение, лечение корней зубов, удаление зубного камня под деснами хирургическим путем и обезболивание. Если во время визита оказываются и другие услуги, которые не входят в список компенсируемых, то пациент должен будет оплатить их в полном объеме согласно прейскуранту зубного врача.

С 1 июля беременным, мамам детей в возрасте до 1 года, лицам с частичной или отсутствующей трудоспособностью, лицам в возрасте старше 63 лет, лицам с повышенной потребностью в лечении зубов Больничная касса будет выплачивать компенсацию до 85 евро.

"Сумму компенсации сразу вычитают с общей суммы счета непосредственно в момент его оплаты у зубного врача, т.е. пациент уже во время визита получает меньший счет за лечение с учетом льготы и не должен в дальнейшем предоставлять заявление о получении компенсации", - объяснила руководитель отдела первичной помощи Больничной кассы Кюлли Фридеманн.

„Мы надеемся, что новые возможности льготного посещения зубного врача смогут мотивировать людей к проверке здоровья зубов хотя бы раз в году и таким образом помогут предупреждать болезни ротовой полости и снизить уровень данной заболеваемости", - добавила Фридеманн. При внедрении данной компенсации в течение первого полугодия будет основательно отслеживаться уровень цен на услуги, чтобы при необходимости в следующем году цены услуг и их пакет можно было привести в соответствие с реальными потребностями отрасли зубного лечения.

Те категории населения, для которых уже в сейчас действует компенсация за зубное лечение (беременные, мамы детей в возрасте до 1 года, пенсионеры и др.), смогут предоставить заявление о получении компенсации до 1 октября 2017 года. Ту часть компенсации, которая уже была использована на данный момент, автоматически вычтут из суммы компенсации 85 евро, внедряемой с 1 июля.

Со списком зубных врачей, у которых можно получить компенсацию за зубное лечение взрослых, можно ознакомиться на интерактивной карте интернет-страницы Больничной кассы http://www.haigekassa.ee/ru/hambaravi#partners.

Остаток использованной компенсации за зубное лечение и свои счета за лечение можно проконтролировать на государственном портале www.eesti.ee в рубрике ”Компенсация расходов на лечение зубов”.