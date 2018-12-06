Из-за сломавшейся стрелки опаздывают многие поезда Elron западного направления

Сегодня в 17:10 Elron сообщила о задержках в движении поездов в западном направлении. Поблизости от Кейла в Валингу сломалась железнодорожная стрелка, что повлекло за собой опоздание поездов. Когда движение поездов в западном направлении снова начнет действовать по графику, пока неизвестно.
По словам представителя Eesti Raudtee Моники Лиллес, к настоящему моменту поломка устранена и движение восстанавливается. Лиллес от имени Eesti Raudtee приносит всем пассажирам извинения за неудобства.
По словам пресс-секретаря Elron Марис Адамберг, еще займет время, чтобы движение по графику восстановилось, потому что опаздывающие из-за поломки поезда часто не могут отправиться в предусмотренное графиком время.
Более подробная информация о задержках размещена на домашней странице Elron, информацию также можно получить по телефону 616 0245.