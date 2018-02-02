Из-за системной ошибки государство год выплачивало людям более высокие социальные пособия

Из-за системной ошибки Департамент социального страхования в течение года выплачивал людям трудоспособного возраста с недостатками здоровья пособие в большем размере, чем следовало бы, пишет Ärileht.

В редакцию обратился читатель, который получил от департамента уведомление, в котором сказано, что ”поскольку все выплачиваемые пособия должны соотноситься с законом, то мы сделали перерасчет суммы пособия”.

Так, теперь читатель будет получать 34,01 евро вместо прежних 41,7 евро. Переплаченную сумму ему возвращать не придется. ”Сегодня многие получатели социального пособия получили письмо о том, что со следующего месяца они станут на 7 евро беднее, а ведь это один поход в магазин или одно необходимое лекарство”, — сокрушается читатель.

Ошибка касается 1314 получателей пособия. ”Это касается только выплат по социальному пособию для людей трудоспособного возраста с недостатками здоровья. Пенсий, семейных пособий и других выплат это касается”, — заверила финансовый директор департамента Рут Пааде и сказала, что к настоящему моменту неисправность ликвидирована, а переплаченное пособие с людей востребовано не будет.

Неверно пособия выплачивались с января прошлого года до января нынешнего. Всего было выплачено на 73 426 евро больше.