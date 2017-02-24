Из-за сбоя в компьютерной системе Таллиннского аэропорта задержались рейсы

В компьютерной системе Таллиннского аэропорта ночью произошел сбой, из-за чего задержались рейсы. В 7 часов утра работа возобновилась.
"Системы аэропорта вышли из строя, информации о рейсах не получить, регистрация не работает", — пожаловался читатель Delfi.
В информации Таллиннского аэропорта Delfi сказали, что около 3 часов ночи в аэропорту действительно произошел компьютерный сбой, из-за которого первые рейсы немного задержались. Больше всего задержался рейс во Франкфурт, который вместо 6:30 вылетел в 7:15.
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