Из-за сбоя в компьютерной системе Таллиннского аэропорта задержались рейсы

В компьютерной системе Таллиннского аэропорта ночью произошел сбой, из-за чего задержались рейсы. В 7 часов утра работа возобновилась.

"Системы аэропорта вышли из строя, информации о рейсах не получить, регистрация не работает", — пожаловался читатель Delfi.

В информации Таллиннского аэропорта Delfi сказали, что около 3 часов ночи в аэропорту действительно произошел компьютерный сбой, из-за которого первые рейсы немного задержались. Больше всего задержался рейс во Франкфурт, который вместо 6:30 вылетел в 7:15.