09.10.2018, 12:10

Из-за ремонта станции Taллинн-Вяйке изменится расписание движения некоторых поездов

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rus.delfi.ee
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Kohilas naise surmaga juhtunud rongiõnnetus
Kohilas naise surmaga juhtunud rongiõnnetusFoto: Kaspar Pokk

Ремонт железной дороги на станции Taллинн-Вяйке влечет за собой изменения в расписании движения поездов в юго-западном направлении.

Начиная с предстоящих выходных, т.е. с 13 октября, вводятся изменения в расписании движения поездов в юго-западном направлении; в некоторых случаях также придется пользоваться замещающими автобусами.

В связи с ремонтными работами на станции Таллинн-Вяйке, поезда, отправляющиеся из Рапла, Тюри, Вильянди и Пярну в направлении Таллинна в выходные дни, т.е. 13 и 14 октября, будут следовать до станции Лийва; на участке Лийва-Таллинн пассажиры будут перевозиться замещающими автобусами. Поезда, следующие в обратном направлении, на участке между Таллинном и Лийва будут заменяться автобусами; поезда будут отправляться от станции Лийва. Вследствие использования замещающих автобусов будет действовать временное расписание движения; велосипеды на замещающих автобусах перевозить нельзя.

В связи с ремонтными работами, начиная с 15 октября на юго-западном направлении будет действовать измененное расписание движения; при этом отдельные рейсы будут замещаться автобусами. Утром пассажиры в пярнуском направлении будут должны пересаживаться в Лелле на другой поезд.

Остановки замещающих автобусов отмечаются с помощью щитов, раскрашенных в цвета Elron; их местонахождение вместе с информацией об изменении расписания движения опубликовано на домашней странице Elron, и в скором времени будет также опубликовано на информационных стендах посадочных платформ. Информацию о расписании движения поездов можно получить по бесплатному круглосуточному справочному телефону 616 0245.

Ремонтные работы на станции Taллинн-Вяйке продолжатся согласно плану до 4 ноября.

Tallinn Hockey weekend
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