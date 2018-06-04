04.06.2018, 10:40

Из-за ремонта Гонсиори на Лаагна теэ образовалась гигантская пробка

 (5)
rus.delfi.ee
EST 1
Foto on illustreeriv.
Foto: Eero Vabamägi

В понедельник утром доехать до центра Таллинна через Лаагна теэ было довольно трудно. Как отмечает портал новостей вещания ERR.ee, пробка началась уже от моста Палласти.

Затор обусловлен ремонтными работами на улице Гонсиори.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ





Россия и Украина оказались в числе стран с худшими дорогами. На каком месте Эстония?

04.06.2018
Россия и Украина оказались во второй сотне стран рейтинга качества дорог. Литва и Эстония вошли в ТОП-40, сообщает rus.err.ee, Об этом свидетельствуют данные Global Competitiveness Index 2017-2018 Всемирного экономического форума.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



ГЛАВНОЕ ЗА ВЫХОДНЫЕ: Трое погибших в ДТП, новое название IRL и нападение медведя на фотографа

04.06.2018
В субботу, 2 июня, в Рапламаа BMW врезался в дерево, погибли два молодых человека, а позже погиб 66-летний мотоциклист. В тот же день партия IRL сменила название на Isamaa. А в воскресенье, 3 июня, мы писали о том, как в Эстонии на фотографа-любителя в лесу напал медведь. Эти и другие новости, которые вы могли пропустить в минувшие выходные, читайте в нашей традиционной подборке.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106992002
117,90 €
70,74 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
Naiste käekell Daniel Wellington 0504DW
139,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES106142005
205,20 €
123,12 €
-20% Meeste käekell Police GRAND PRIX PL.15139JBCS/03
139,- €
111,20 €

СТУДИЯ DELFI | Когда ждать бензин по 1,50 за литр, сколько миллионов литров за год недосчитались эстонские заправки, зачем нужны биодобавки?

04.06.2018
Помимо необычно жаркой для мая погоды наиболее злободневной новостью для многих жителей Эстонии вот уже несколько недель является рост цен на моторное топливо. Социальные сети буквально завалены фотографиями с заправочных станций, водители возмущаются и ищут виновных и выхода из ситуации. Сегодня в студии Дельфи на эти вопросы ответил представитель концерна Несте в Эстонии Урмас Куузе.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ФОТО читателя Delfi: Удручающая картина на Фестивале цветов — половина растений завяла

04.06.2018
“Фестиваль цветов открылся всего неделю назад, а половина цветов уже завяла. Так они до августа не дотянут! Удручающее зрелище”, — пишет читатель Delfi, посетивший находящийся в Таллинне фестиваль в прошедшую пятницу.
Подробнее

Борьба с преступниками-иностранцами. Родившегося и прожившего всю жизнь в Эстонии гражданина РФ хотят депортировать

03.06.2018
В августе 2011 года 33-летний Иван Пакхалчук сел пьяным за руль и попался полиции. Ранее он судим не был и получил два месяца условно с испытательным сроком в три года, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

Наслаждение жизнью, возведенное в абсолют: интервью с ведущим "Русского Радио" Олегом Федоровым

04.06.2018
Олег Федоров — ведущий утренней программы ”Полный вперед!” на ”Русском Радио”. Это мужчина в полном расцвете сил с блистательным чувством юмора и огоньком в глазах, который заряжает собеседника позитивом. Наряду с чувством юмора, в Олеге чувствуется глубина и жизненная мудрость.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Зачем мне страхование жизни, если жизнь оно не вернет?
Когда экономика процветает, зарплаты растут и семьи могут позволить себе всё больше, неизбежно может создаться впечатление, что всё это будет продолжаться вечно, и ничего не может случиться. Однако суровая правда состоит в том, что семьи в Эстонии экономически очень уязвимы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Купивший ”золотой” телефонный номер нарвитянин столкнулся с тем, что тот не работает

04.06.2018
Житель Нарвы Георгий Маркаров (33) оказался в странной ситуации: он купил ”золотой” номер для бизнеса, а оказалось, что на него могут звонить только клиенты Tele2, пишет "МК Эстония". Остальным говорят, что такой номер не существует. Георгий пытался с этим номером перейти в другую сеть — безуспешно: остальные телекоммуникационные компании его как бы ”не видят”. Любопытно, что это уже не первый случай, когда клиент, заплативший за красивый номер, потом сталкивается с подобной ситуацией.
Подробнее