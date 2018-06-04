Из-за ремонта Гонсиори на Лаагна теэ образовалась гигантская пробка

В понедельник утром доехать до центра Таллинна через Лаагна теэ было довольно трудно. Как отмечает портал новостей вещания ERR.ee, пробка началась уже от моста Палласти.
Затор обусловлен ремонтными работами на улице Гонсиори.
В понедельник утром доехать до центра Таллинна через Лаагна теэ было довольно трудно. Как отмечает портал новостей вещания ERR.ee, пробка началась уже от моста Палласти.
Затор обусловлен ремонтными работами на улице Гонсиори.
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