04.06.2018, 10:40

Из-за ремонта Гонсиори на Лаагна теэ образовалась гигантская пробка

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rus.delfi.ee
EST 1
Foto on illustreeriv.
Foto: Eero Vabamägi

В понедельник утром доехать до центра Таллинна через Лаагна теэ было довольно трудно. Как отмечает портал новостей вещания ERR.ee, пробка началась уже от моста Палласти.

Затор обусловлен ремонтными работами на улице Гонсиори.

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