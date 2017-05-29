Из-за ремонта дороги на участке Пяэскюла-Кейла изменится расписание поездов

В связи с ремонтными работами на участке железной дороги Пяэскюла-Кейла поезда в направлении Пяэскюла, Кейла, Клоогаранна, Рийзипере и Палдиски по рабочим дням с 5 до 30 июня будут в ходу по временному расписанию, значится в пресс-релизе.

Июньский ремонт перерывов в железнодорожном движении не вызовет. Пассажиры в полном объеме будут обслуживаться поездами. Замещающие автобусы использоваться не будут. До десяти часов утра будет действовать обычное расписание. В части более поздних отправлений больше всего ремонтные работы повлияют на пассажиров в направлении Рийзипере, которые в некоторых случаях должны будут пересаживаться в Кейла на другой поезд.

”Утреннее расписание не изменится и добраться до работы можно будет столь же удобно и быстро, как и до сих пор”,- сказал менеджер по продажам и развитию Elron Ронни Конго. ”И хоть замещающие автобусы использоваться не будут, изменения в расписании необходимо будет учитывать. В направлении Рийзипере в части нескольких рейсов надо будет пересаживаться в Кейла на другой поезд. Но в расписании есть все же и те отправления поездов, на которых доехать из Таллинна в Рийзипере можно будет без пересадки”,- добавил Конго.

Вызванное ремонтными работами на железнодорожном участке Пяэскюла-Кейла временное расписание можно найти на домашней странице Elron в поисковой системе расписания и на информационных стендах павильонов ожидания.

Eesti Liinirongid AS это работающее под торговым знаком Elron (www.elron.ee) и принадлежащее государству предприятие, предлагающее посредством дизельных и электропоездов быструю, удобную и экологичную услугу общественного транспорта на всех внутренних железнодорожных линиях Эстонии. В 2016 году поездами Elron было совершено 6,8 миллионов рейсов, что на 4% больше, чем в 2015 году.