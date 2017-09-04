Из-за реконструкции таллиннской улицы Везивярава меняется организация движения

В связи с реконструкцией улицы Везивярава с полудня 7 сентября меняется организация движения на улицах Поска и Фельманни — закрываются для транспорта перекрестки улиц Везивярава и Поска, а также Везивярава и Фельманни. Объезд организован по улицам Гонсиори и Крейцвальди с выездом на Нарвское шоссе, сообщает Раэпресс.

Движение по улице Поска между улицами Вильмси и Везивярава, а также между улицами Везивярава и Койдула становится временно двусторонним.

Жителям улицы Везивярава доступ к домам будет обеспечен через улицу Фельманни и перекресток этой улицы с улицей Рауа.

Участников движения просят строго руководствоваться временными знаками.