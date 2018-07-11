11.07.2018, 11:25

Из-за реконструкции перекрестка Таммсааре, Тонди и Рахумяэ изменится организация движения


rus.delfi.ee
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Из-за реконструкции перекрестка Таммсааре, Тонди и Рахумяэ изменится организация движения
TeetöödFoto: Jaanus Lensment

С понедельника, 16 июля, когда начнется второй этап реконструкции перекрестка улиц Таммсааре, Тонди и Рахумяэ, изменится организация движения на прилегающих участках. Эти изменения будут действовать до 22 июля, сообщает Раэпресс.

На направлении Мустамяэ — Юлемисте будут функционировать два ряда, в обратном — один. Движение по улице Тонди в направлении от центра города будет перекрыто. С улицы Рахумяэ при движении в сторону центра города можно будет поворачивать только направо. Все левые повороты на перекрестке будут запрещены. Объезд по окрестным улицам.

Поскольку в непосредственной близости от района работ оказываются такие важные учреждения, как детская больница, Северо-Эстонская региональная больница, Рахумяэское отделение полиции, то водителям следует быть особенно внимательными с учетом движения оперативного транспорта.

В результате реконструкции на улице Таммсааре в направлении к улице Ярвевана появится еще один ряд, реконструируется освещение, обновятся подземные коммуникации. Срок завершения работ — 16 сентября. Улица Таммсааре полностью откроется для транспорта уже 31 августа. Стоимость работ — около 2 миллионов евро.

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