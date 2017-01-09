Работы будут производиться в районе движения электропоездов, в связи с чем железнодорожное движение на этом участке необходимо будет остановить. В течение трех дней поезда не будут в ходу на участке Вазалемма-Рийзипере в период с 11:00 до 15:00 часов, и Elron будет обслуживать пассажиров замещающими автобусами.
На участке Таллинн-Вазалемма расписание движения поездов будет обычным, но так как путь замещающих автобусов длиннее, то изменены времена отправления на обслуживаемых замещающими автобусами рейсах на участке Вазалемма-Рийзипере. Замещающие автобусы на начинающих движение из Рийзипере рейсах будут отходить со станции отправления раньше (рейс 552 в 12:54, рейс 560 в 14:30), а отправляющиеся из Таллинна рейсы будут прибывать в Рийзипере позже обычного (рейс 529 в 11:38, рейс 551 в 15:03).
Места остановки замещающих автобусов будут обозначены табличками в цветах Elron. Места остановок не всегда расположены возле остановки поезда:
Вазалемма: площадка перед железнодорожной станцией
Кибуна: перекресток шоссе Рийзипере-Вазалемма и Кибуна теэ № 384
Лайтсе: автобусная остановка ”Laitse raudteejaam” на дороге Муналаскме-Лайтсе
Яаника: автобусная остановка ”Jaanika” на шоссе Яэсмяе-Хаапсалу
Рийзипере: площадка перед железнодорожной станцией
В замещающих автобусах действуют железнодорожные билеты, купить их можно и в автобусе. С велосипедом в замещающие автобусы вход запрещен.
Точное расписание можно найти на домашней странице Elron, бесплатную информацию о поездах можно получить и по телефону 6160245.
Eesti Liinirongid AS — это работающее под торговым знаком Elron (www.elron.ee) и принадлежащее государству предприятие общественного транспорта, предлагающее посредством новых дизельных и электропоездов Stadler FLIRT услугу пассажирских перевозок на всех внутренних железнодорожных линиях Эстонии.