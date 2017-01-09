В связи с реконструкцией электролиний Elering в период с 17 до 19 января Elron будет обслуживать четыре рейса на линии Таллинн-Рийзипере на участке Вазалемма-Рийзипере замещающими автобусами. Изменены также времена отправления этих рейсов на обслуживаемом автобусами участке.

Работы будут производиться в районе движения электропоездов, в связи с чем железнодорожное движение на этом участке необходимо будет остановить. В течение трех дней поезда не будут в ходу на участке Вазалемма-Рийзипере в период с 11:00 до 15:00 часов, и Elron будет обслуживать пассажиров замещающими автобусами.

На участке Таллинн-Вазалемма расписание движения поездов будет обычным, но так как путь замещающих автобусов длиннее, то изменены времена отправления на обслуживаемых замещающими автобусами рейсах на участке Вазалемма-Рийзипере. Замещающие автобусы на начинающих движение из Рийзипере рейсах будут отходить со станции отправления раньше (рейс 552 в 12:54, рейс 560 в 14:30), а отправляющиеся из Таллинна рейсы будут прибывать в Рийзипере позже обычного (рейс 529 в 11:38, рейс 551 в 15:03).

Места остановки замещающих автобусов будут обозначены табличками в цветах Elron. Места остановок не всегда расположены возле остановки поезда:

Вазалемма: площадка перед железнодорожной станцией

Кибуна: перекресток шоссе Рийзипере-Вазалемма и Кибуна теэ № 384

Лайтсе: автобусная остановка ”Laitse raudteejaam” на дороге Муналаскме-Лайтсе

Яаника: автобусная остановка ”Jaanika” на шоссе Яэсмяе-Хаапсалу

Рийзипере: площадка перед железнодорожной станцией

В замещающих автобусах действуют железнодорожные билеты, купить их можно и в автобусе. С велосипедом в замещающие автобусы вход запрещен.

Точное расписание можно найти на домашней странице Elron, бесплатную информацию о поездах можно получить и по телефону 6160245.

Eesti Liinirongid AS — это работающее под торговым знаком Elron (www.elron.ee) и принадлежащее государству предприятие общественного транспорта, предлагающее посредством новых дизельных и электропоездов Stadler FLIRT услугу пассажирских перевозок на всех внутренних железнодорожных линиях Эстонии.