08.12.2017, 22:00

Из-за перегрузки почтовых автоматов фирмы вынуждены использовать курьеров


rus.delfi.ee
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Pakiautomaadid
PakiautomaadidFoto: Priit Simson

В канун зимних праздников почтовые автоматы не вмещают посылки, и фирмы вынуждены прибегать к услугам курьеров, которые раздают пакеты и коробки клиентам рядом с автоматами, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

Объем посылок в ноябре и декабре составляет четверть ежегодного оборота почтовых фирм Omniva и Smartpost, поэтому переполненные автоматы - ежедневная картина.

Компании отмечают, что так называемый рождественский период с каждым годом наступает все раньше.

Значительную роль в этом играет и растущая популярность интернет-торговли. Почтовые компании прогнозируют, что в следующем году объем сделок в онлайн-магазинах вырастет еще на 20%.

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