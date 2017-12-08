Из-за перегрузки почтовых автоматов фирмы вынуждены использовать курьеров

Pakiautomaadid Foto: Priit Simson

В канун зимних праздников почтовые автоматы не вмещают посылки, и фирмы вынуждены прибегать к услугам курьеров, которые раздают пакеты и коробки клиентам рядом с автоматами, сообщает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".