19.07.2018, 15:50

Из-за отравления в ресторане NOA госпитализированы 8 человек, всего к медикам обратилось 13 пострадавших

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rus.delfi.ee
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Noa restoran suleti
Noa restoran suletiFoto: Andres Putting

Из получивших пищевое отравление в ресторане NOA в Ляэне-Таллиннской центральной больнице находятся уже 8 человек. Амбулаторно в больницу обратились 5 человек, которым поставлен диагноз сальмонеллез.

"Сегодня по состоянию на 13:00 в инфекционную клинику Ляэне-Таллиннской центральной больницы госпитализированы восемь человек и амбулаторно в больницу обратились пять человек", — сказала Delfi специалист по коммуникации Ляэне-Таллиннской центральной больницы Лийза Суба.

"Многие люди звонили на приемный телефон инфекционной клиники больницы, по которому врачи консультировали, как действовать. В больнице лабораторно подтвердился диагноз сальмонеллез", — добавила Суба.

Руководитель по коммуникации Департамента здоровья Ийрис Салури сказала, что сейчас пытаются выяснить, откуда взялся возбудитель болезни.

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"Передался ли он от больного человека через еду или возбудитель сальмонелла был в еде, это мы пытаемся сейчас выяснить", — сказала Салури.

Ветеринарно-пищевой департамент и Департамент здоровья побывали сегодня в ресторане NOA и взяли необходимы пробы, чтобы выяснить, что на самом деле является возбудителем болезни.

"Сегодня к вечеру мы встретимся, а лабораторно не могу сказать, сколько времени займет, чтобы выяснить возбудителя болезни", — добавила Салури.

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