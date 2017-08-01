Из-за ошибки в расчетах автобусная фирма недоплачивала 157 водителям. Заметивший это работник был уволен

Водитель Hansa Bussiliinid AS обнаружил в расчетах рабочего времени ошибку, из-за которой он на протяжение семи месяцев получал меньшую зарплату. Мужчина недополучил в общей сложности более 360 евро. Разочарованный водитель решил уволиться, но работодатель сам прекратил с ним договор, пишет Eesti Päevaleht.

Весной этого года проработавший много лет водителем автобуса Эрки (имя изменено — прим.ред.) заметил, что зарплата не соответствует отработанным часам. Подсчитав все досконально, мужчина убедился в своей правоте и обратился к руководителю пярнуского отделения Hansa Bussiliinide AS Маргусу Майтсе с соответствующим запросом. Через несколько дней работодатель позвонил ему, признал факт ошибки и попросил никому об этом не говорить. Эрки потребовал проверить расчеты и за предыдущие месяцы. ”Выяснилось, что я частично недополучал зарплату уже более полугода”, — говорит он.

”Работодатель не объяснил, каким образом возникли ошибки в почасовом расчете, и не извинился. Наоборот, показывал высокомерие и угрожал в стиле ”кто ты такой, чтобы что-то спрашивать, радуйся, что у тебя вообще есть работа””, — описывает водитель.

Эрки не знал, что делать дальше, и обратился за советом в Трудовую инспекцию. ”Мы вместе с юристом консультировали его, — подтвердил руководитель службы надзора за транспортным сектором Юри Милов. — Юрист сказал Эрки, что для начала следует связаться с работодателем и востребовать недополученную зарплату, и, если тот добровольно не заплатит, обратиться в комиссию по трудовым спорам или суд”.

В это время инспекция уже вела в отношении Hansa Bussiliinide AS надзорное производство. ”Мною были выявлены в основном нарушения, связанные со временем работы и отдыха. Также отсутствовала часть данных, которые требует Закон о дорожном движении. Фирме было сделано предписание, и в порядке производства о проступке был наказан ответственный за перевозки. Нарушений общей договоренности транспортного сектора при выплате зарплат я в ходе проведенной на основании представленных в феврале документов на этом предприятии не выявил”, — отмечает специалист.

Эрки считает, что фирма действовала злонамеренно. Он подал заявление о срочном прекращении трудового договора и на работу больше не вышел.

"Ситуация накалялась: после моего заявления работодатель сам решил расторгнуть со мной договор”, — рассказывает водитель. В качестве причины руководство указало прогулы. ”Ваша неявка на работу нанесла работодателю существенный урон, подорвав доверие заказчика”, — помимо прочего, значится в полученном Эрки письме. По словам самого Эрки, в эти дни он не был привлечен к работе, поэтому ни о каких проблемах речи быть не может.

Член правления Hansa Bussiliinid AS Андрес Пускар сообщил, что в сентябре прошлого года в бухгалтерской программе из-за человеческого фактора произошли ошибки, в результате которых не было принято в расчет время, когда водитель использовал в один день два маршрутных листа. ”Такое случается редко, когда водитель пользуется за день двумя автобусами или когда другой водитель какое-то время ездит на его автобусе”, — говорит Пускар. Зарплатный фонд предприятия в этот период насчитывал 1,23 млн евро, из которых стоимость ошибки составила в общей сложности 9500 евро. ”После обнаружения ошибки недополученные деньги были сразу выплачены водителям”, — уверяет он.

"Несмотря на наши обещания все компенсировать (что мы и сделали), водитель посчитал, что мы его намеренно обманули. Он подал заявление об уходе со дня и больше на работу не вышел. Кроме того, он хотел получить среднюю зарплату за четыре месяца. Предприятие было не согласно с таким поведением. Мы вынесли ему предупреждение за неявку, после чего расторгли договор”.

Из ответа Hansa Bussiliinide AS инспекции следует, что ошибка затронула 157 водителей и что после ее обнаружения фирма скорректировала все расчеты оплаты труда.

Прения между работодателем и работником дошли до комиссии по трудовым спорам, которая вынесла решение 30 июня. Поскольку оно еще не вступило в силу, инспекция деталей не обнародует. По словам Эрки, комиссия не посчитала обоснованным его решение об отказе от договора без предупреждения. Также он не имеет права на компенсацию.

По словам руководителя информационной службы Трудовой инспекции Кристель Планг, у сторон есть 30 дней, чтобы обратиться в суд. ”Если ни одна из сторон в суд не обратится, решение комиссии вступит в силу и будет окончательным”, — говорит она.

”Случившееся вызывает чувство дискриминации. Получается, кто больше, тот и прав. Если работодатель может сразу уволить работника за потерей доверия, то работник не может сделать ничего. Даже тогда, когда нарушаются такие важные условия договора, как выплата зарплаты”, — сетует Эрик.