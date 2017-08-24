Из-за обменника шприцев на Ситси местные жители готовы судиться и даже переехать

Новый обменник шприцев в Таллинне на Ситси, 28 распахнет двери в ближайшие недели. Почти 80 кв.м, четыре комнаты, стоимость аренды — 2 400 евро в месяц плюс коммунальные. Сделан ремонт с перепланировкой. Однако из-за этого центра некоторые местные жители готовы даже переехать в другой район. Менее радикально настроенные жильцы намерены судиться.

По словам пресс-секретаря районной управы Пыхья-Таллинна Максима Рогальского, 17 августа они встретились с жителями района и активистами, чтобы обсудить дальнейший план действий. О подробностях он говорить не стал — прочтут чиновники из Института развития здоровья (TAI). ”Насколько нам известно, местные жители при нашей поддержке собираются подать в суд. Приготовления идут”, — заверил Рогальский и добавил, что люди очень встревожены: эмоции льются через край, и некоторые жильцы готовы даже переехать.

По словам жителя Ситси, 24 Дмитрия, он крайне недоволен сложившейся ситуацией. ”Да, я даже готов теоретически переехать, если пункт откроют и этому будут сопутствовать разные проблемы”, — сказал Дмитрий Delfi. Однако молодой человек недоумевает: ”Я родился и вырос в этом районе. Почему я должен куда-то съезжать?” Он вчера видел у себя во дворе наркомана, который принимал наркотики внутривенно.

Цена вопроса

Рогальский утверждает, что TAI "вбухал" в этот пункт большие деньги и снимает помещение куда выше рыночной цены. Delfi уже писал, что Институт развития здоровья будет платить за аренду помещения для пункта обмена шприцев на улице Ситси в Пыхья-Таллинне цену в несколько раз выше рыночной стоимости аренды помещений в этом районе Таллинна. В институте объяснили переплату особыми нерыночными условиями — никто не хотел сдавать помещения для обслуживания наркоманов.

Ежегодно вплоть до конца 2023 года Институт развития здоровья будет платить 28 800 евро в год аренды, рассказала пресс-секретарь института Хелен Ноорметс.

Аренда помещения площадью 76 квадратных метров на Ситси, 28 обойдется учреждению в 2 400 евро в месяц. Кроме того, до конца 2017 года к этой сумме добавятся еще расходы по ремонту помещений — 14 760 евро.

Находящийся в подчинении Министерства cоциальных дел Институт развития здоровья сообщил, что обмен шприцев является торговой деятельностью и оказание данной услуги в коммерческих помещениях жилого дома по улице Ситси, 28 не противоречит закону.

В ответ на это районная управа Пыхья-Таллинна сообщает, что по-прежнему исходит из позиции Департамента городского планирования, согласно которой план Института развития здоровья открыть на улице Ситси пункт обмена шприцев и консультационный центр для наркоманов является противозаконным.

Независимый анализ: все ОК

Как следует из подготовленного по заказу Института развития здоровья независимого юридического анализа, открытие услуги снижения вреда в районе Пыхья-Таллинн по адресу Ситси, 28 не противоречит цели использования помещения согласно строительного регистру, а поэтому является законным, сообщает институт посредством пресс-релиза.

Из подготовленного юридическим бюро Laesson ja Partnerid OÜ анализа следует, что связанная со шприцами деятельность отвечает назначению коммерческого помещения, поэтому цель использования нежилого помещения по адресу Ситси 28-61 не изменится в связи с деятельностью, связанной с обменом шприцев в центре снижения вреда. Исходя из результатов анализа института продолжит подготовительные работы, чтобы в ближайшие недели открыть в районе Ситси центр снижения вреда вместе с услугой обмена шприцев.