Из-за низкого уровня воды на хийумааских паромах введены ограничения по вместимости

Из-за низкого уровня воды в воскресенье, 1 апреля, на паромах, обслуживающих линию Рохукюла-Хельтермаа, введены ограничения по вместимости.



На все рейсы аннулируются гарантированные э-билетами преимущества. Э-билеты действительны как билеты в порядке общей очереди, транспортные средства направляются на паром в порядке прибытия в порт, сообщается на сайте praamid.ee.

Право попасть на паром в первую очередь предоставляется выполняющим служебные функции автомобилям спасателей, скорой помощи и полиции, почтовым автомобилям, машинам дипломатического корпуса, рейсовым автобусам, автомобилям, перевозящих людей с ограниченными возможностями или умерших.

Компания TS Laevad, которая занимается паромным сообщением с островами, просит по возможности переправляться на пароме без автомобиля.