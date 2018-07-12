Из-за неполадок в электроснабжении молочному производству Saaremaa пришлось выбросить несколько тонн сыра

Неделю назад, ночью, в пригороде Курессааре произошли перебои в электроснабжении, которые остановили процесс производства сыра на молочном производстве Saaremaa.

Ущерб составил по меньшей мере 10 000 евро. Председатель правления предприятия Юло Кивине сказал Saarte Hääl, что из-за этого им пришлось утилизировать несколько тонн сыра.

По его словам, аналогичная ситуация произошла на производстве и в феврале этого года.

Точную причину неполадок Elektrilevi ему назвать не смогла. ”Старые системы и излишняя сырость. На Сааремаа ведь весь вторник шел дождь”, — сказал Кивине.

”Надеемся на компенсацию, для этого ведь страховка и существует. Но обстоятельства еще выясняются и ответа, чем все закончится, пока нет”, — добавил он.