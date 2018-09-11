11.09.2018, 20:55

Из-за гибели строителя открытие парка Таммсааре произойдет на неделю позже и без торжеств

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rus.delfi.ee
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Из-за гибели строителя открытие парка Таммсааре произойдет на неделю позже и без торжеств
Foto: Andres Putting

Из-за несчастного случая в уже более года закрытом на ремонт парке Таммсааре, где 10 сентября под завалом погиб рабочий, власти Таллинна решили перенести открытие парка, как минимум на следующую неделю и отказаться от торжественной части, сообщает rus.err.ee.

"Уже довольно много времени жители города ждут окончания строительства парка Таммсааре. Вначале планировалось, что реконструкция будет завершена к весне 2018 года, но из-за того, что некоторые ремонтные работы заняли больше времени, чем планировалось, а также из-за обеспечения безопасности при проведение археологических раскопках это открытие неоднократно переносилось. В итоге парк должны открыть уже осенью и это произойдёт в ближайшие недели", — сказал вице-мэр Таллинна Тынис Мёлдер.

В понедельник в парке Таммсааре во время строительных работ на месте старого рынка произошло обрушение сводов старого здания, в результате чего погиб экскаваторщик.

Пыхьяская префектура сегодня сообщила, что это был 43-летний гражданин Эстонии, а не Украины, как предполагалось ранее.

По факту смерти было инициировано следствие в связи с несоблюдением требований к безопасности и здоровью во время работы. Пенитенциарный кодекс предусматривает за такое до пяти лет тюремного заключения.

Сообщение о несчастном случае в парке Таммсааре в Таллинне поступило в Центр тревоги в понедельник в 16:46. Один работник погиб.

Во время спасательных работ обвалилась еще одна часть строения, поэтому понадобилось еще пару часов, до того, как спасатели добрались до мужчины. Он находился в экскаваторе. Кабина была с открытым верхом.

Tallinn Hockey weekend
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