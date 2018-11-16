Из-за чего сыр-бор? Читайте на русском полный текст Договора ООН о миграции, который может оставить Эстонию без правительства!

Ниже мы приводим для вас некоторые выдержки из данного документа:

Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции



Мы, главы государств и правительств и высокие представители, собравшиеся в Марокко 10 и 11 декабря 2018 года, подтверждая Нью-Йоркскую декларацию о беженцах и мигрантах и будучи исполнены решимости внести важный вклад в укрепление сотрудничества в сфере международной миграции во всех ее аспектах, приняли нижеследующий Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции.

/.../ 6. Настоящий Глобальный договор — важная веха в истории глобального диалога и международного сотрудничества в вопросах миграции. Он разработан на основе Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Аддис-Абебской программы действий и с учетом Декларации по итогам диалога на высоком уровне по вопросу о международной миграции и развитии, принятой в октябре 2013 года. В нем получает развитие новаторская работа бывшего Специального представителя Генерального секретаря по вопросам миграции, в том числе его доклад от 3 февраля 2017 года.