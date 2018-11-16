Из-за чего сыр-бор? Читайте на русском полный текст Договора ООН о миграции, который может оставить Эстонию без правительства!

Русский язык - один из шести официальных языков Организации объединенных наций. Поэтому вся важнейшая документация широко доступна также и на русском на официальном сайте ООН. Более того, у соглашения имеется даже своя отдельная русскоязычная страница в интернете. Там вы сможете во всех подробностях ознакомиться с этим документом, вызвавшим столь горячие протесты как в Эстонии, так и в других странах
Ниже мы приводим для вас некоторые выдержки из данного документа:
Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции
Мы, главы государств и правительств и высокие представители, собравшиеся в Марокко 10 и 11 декабря 2018 года, подтверждая Нью-Йоркскую декларацию о беженцах и мигрантах и будучи исполнены решимости внести важный вклад в укрепление сотрудничества в сфере международной миграции во всех ее аспектах, приняли нижеследующий Глобальный договор о безопасной, упорядоченной и легальной миграции.
/.../ 6. Настоящий Глобальный договор — важная веха в истории глобального диалога и международного сотрудничества в вопросах миграции. Он разработан на основе Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и Аддис-Абебской программы действий и с учетом Декларации по итогам диалога на высоком уровне по вопросу о международной миграции и развитии, принятой в октябре 2013 года. В нем получает развитие новаторская работа бывшего Специального представителя Генерального секретаря по вопросам миграции, в том числе его доклад от 3 февраля 2017 года.
7. Настоящий Глобальный договор представляет собой не имеющий обязательной юридической силы рамочный документ о механизме сотрудничества, основу которого составляют обязательства, провозглашенные государствамичленами в Нью-Йоркской декларации о беженцах и мигрантах. Он направлен на развитие международного сотрудничества в вопросах миграции между всеми соответствующими субъектами и подготовлен с пониманием того, что ни одно государство не может самостоятельно решать вопросы миграции, при уважении суверенитета государств и с учетом их обязательств по международному праву. /.../
Договор состоит из 45 страниц, он включает в себя в общей сложности 23 цели по наведению глобального порядка и справедливого отношения в сфере миграции. По сути, он должен создать для мигрантов и обществ, которые их принимают, благоприятные условия, обеспечивающие «полную социальную интеграцию и сплоченность», «искоренение всех форм дискриминации», «укрепление международного сотрудничества и глобального партнерства в целях обеспечения безопасной, упорядоченной и легальной миграции»