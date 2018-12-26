Из-за большой популярности рождественских походов добавлены новые маршруты

Сегодня, 26 декабря, в полдень начнется первый рождественский общеэстонский поход, который завершит приуроченную к столетию Эстонской Республики серию юбилейных походов, продолжавшуюся в течение всего года. Всего сегодня состоится 80 бесплатных походов, знакомящих с эстонской природой и ее многообразием.
”Благодаря серии юбилейных походов ЭР100 десятки тысяч людей смогли насладиться в этом году природой Эстонии. Первый общеэстонский рождественский поход предложит всем еще одну возможность провести на природе активно время с семьей или друзьями после посиделок за столом”, — сказала руководитель программы ЭР100 Маарья-Лийза Соэ. ”Рождественским походом мы и завершим серию юбилейных походов”, — добавила Соэ.
По словам президента Походного союза Эстонии Ингрид Кулигиной, в рамках общеэстонского рождественского похода во всех уездах Эстонии состоится всего 80 походов. ”Интерес к рождественскому походу был настолько высок, что во многих регионах нам пришлось добавить в программу дополнительные походы. Среди всех походов, регистрация для участия в которых сейчас открыта, каждый сможет найти для себя наиболее подходящий”, — добавила Кулигина.
Большинство рождественских походов ЭР100 — это пешие походы или походы на болотоступах с гидами, также запланировано несколько походов на внедорожниках, каноэ и электровелосипедах. ”В поход можно отправиться как в национальный парк Карула, по деревням Причудья, на Синие горы в Ида-Вирумаа, так и во многие другие места Эстонии”, — добавила Кулигина.
Участие в общеэстонском рождественском походе для всех бесплатное, поход будет продолжаться 1-2 часа. Для участия в походе необходима предварительная регистрация. Обзор походов и дополнительная информация здесь.
Рождественские походы ЭР100 завершат приуроченную к столетию Эстонской Республики серию юбилейных походов.
В 2018 году Эстонской Республике исполнилось 100 лет. Более подробная информация о мероприятиях в честь юбилея приведена на странице www.ev100.ee.