Из-за аварии водопровода в Таллинне на улице Рандла изменен порядок движения

В связи с ликвидацией последствий аварии на Рандла, 15 в прилегающем к улице районе изменен порядок движения, сообщает Tallinna Vesi.
Автобусы № 3, 40 и 48 направлены в объезд и до ликвидации последствий аварии будут следовать через улицы Мадала, Пельгуранна и Кари. Автоводителей тоже просят пользоваться альтернативными маршрутами.
Предприятие Tallinna Vesi приносит свои извинения за доставленные неудобства.
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