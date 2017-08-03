03.08.2017, 09:35

Из-за аварии водопровода в Таллинне на улице Рандла изменен порядок движения


rus.delfi.ee
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Veeavarii. Randla tänav 15
Veeavarii. Randla tänav 15Foto: Madis Kallas

В связи с ликвидацией последствий аварии на Рандла, 15 в прилегающем к улице районе изменен порядок движения, сообщает Tallinna Vesi.

Автобусы № 3, 40 и 48 направлены в объезд и до ликвидации последствий аварии будут следовать через улицы Мадала, Пельгуранна и Кари. Автоводителей тоже просят пользоваться альтернативными маршрутами.

Предприятие Tallinna Vesi приносит свои извинения за доставленные неудобства.

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