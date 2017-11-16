Из училища в ВУЗ — как через мост или стену?

В Эстонии есть новые красивые училища с хорошим уровнем обучения, в которых работают применяющие методы активного обучения отзывчивые преподаватели. С 2014 года в стране стали действовать новые учебные программы, согласно которым количество часов математики уменьшилось, зато усилились межпредметные связи между профессионально-техническими специальностями и общими дисциплинами. Как это отразилось на математических знаниях выпускников училищ? Об этом на страницах ”Учительской газеты” пишет Меэлика Михкельсаар.

С 2014 года у студентов училищ всего 130 уроков математики в течение трех курсов. Контактных уроков все-таки 100, потому что 30 часов выделяют на самостоятельную работу. Поскольку уроки сдвоенные, ученики с учителями встречаются всего 50 раз.

Несмотря на это, имеются студенты, которые идут на упрощенный или расширенный государственный экзамен по математике ради дальнейшего поступления в вуз. ”Не понимаю, зачем они это делают, — удивляется преподаватель математики с большим стажем Вийве Падама. — Они же не подготовлены!”

Преподаватели училищ делят сдающих экзамен по математике на три вида: первые идут на экзамен потому, потому что это бесплатно и почему бы не попробовать; вторые ошибочно полагают, что для получения среднеспециального образования экзамен по математике обязателен; третьи же и вправду надеются продолжить учебу в университете.

В этом году упрощенный экзамен по математике сдавали 200 выпускников училищ и расширенный — 78. На основании такого количества можно уже делать обобщения, поскольку одной из важнейших функций экзамена является принятие решений в области образовательной политики.

Результаты экзамена наглядно свидетельствуют о том, что уровень знаний оставляет желать лучшего. По сравнению с прошлогодним средним результатом в 21,5 баллов за расширенную версию экзамена аналогичный показатель нынешнего года рухнул до 14,8 баллов. Причем, на официальном языке результат ниже 20 баллов приравнивается к примитивному уровню узнавания/распознавания.

По словам главы коммуникационного подразделения целевого фонда Innove Аннели Ааб, результаты госэкзаменов за 2017 год пока еще не отражают полностью реформу учебной программы для профессиональных училищ. ”В этом году среди сдававших экзамен были молодые люди, учившиеся как по старой, так и по новой учебной программе, — оправдалась она. — Очевидно, первоначальный анализ можно будет сделать на основании результатов следующего года”.

Упадет ли средний показатель еще ниже? Кто знает! Старая учебная программа предусматривала 180 контактных часов, то есть 90 встреч студентов с преподавателем. Для получения приличного результата на экзамене по эстонскому достаточно таланта. Натаскать по английскому языку поможет бойфренд в ходе зарубежной практики. А на языке формул где можно наблатыкаться ”разговаривать”?

Дорога из профтехучилища в вуз всегда вела через один мост. С точки зрения успеваемости успешны те молодые люди, чьи способности и интересы соответствуют выбору специальности после окончания основной школы. Некоторые вузы принимают выпускников училищ на прикладные специальности на специальных условиях. Это позволяет студентам оставаться конкурентоспособными даже при наличии скудных результатов по госэкзаменам, а иногда и вовсе быть принятыми в вуз без оных. При выборе инженерной специальности недостаточное количество уроков по математике и, как следствие, более скудный багаж знаний могут и вправду стать головной болью для студента училища, но, как выясняется, при наличии целеустремленности и работоспособности выпускник училища достигает того же уровня, что и гимназист.

”Уровень профессиональных училищ удручает, математики мучаются со студентами”, — признается руководитель центра точных наук Таллиннской технической высшей школы (ТТВШ) Карли Клаас, по оценке которого количество уроков математики в училищах просто никакое.

”Количество контактных уроков урезано, однако темы нужно пройти. У учеников училищ все-таки очень мало уроков математики, — поясняет лектор ТТВШ Рийна Тиммерманн. — У гимназистов есть упрощенный или расширенный курс по математике, студентам же училищ достается хорошо если треть от этого объема. То есть ничего. Студенты сами тоже говорят, что в училище ничему особо не научились. Так что придется нам начать преподавать им математику на уровне основной школы и гимназии. У нас и так мало контактных уроков, поскольку вместо обучения новому предусмотрено повторение пройденного”.

Рийна Тиммерманн добавляет: ”В случае со студентами профессиональных училищ приходится начинать с самого начала, поскольку они не знают по темам ничего. Нам ничего другого и не остается, поскольку базы у них ведь нет”.

”Для нас стало бы большим облегчением, если из училищ выпускалась молодежь со знаниями хотя бы на уровне основной школы, но, к сожалению, жизнь показывает, что даже эта база иногда отсутствует, — сокрушается Тиммерманн. — Математика является основой логического мышления. Нужно думать на несколько шагов вперед, а не так что, ой, этот провод не воткнули или ту трубу забыли проложить, давайте снесем теперь стену! Образ мышления всегда зависит от математики. Если бы ситуацию можно было хоть как-то исправить, увеличить количество уроков или преподавать математику еще и как предмет по выбору, то от этого было бы много пользы”.