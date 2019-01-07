Из государственных лесов вывезли около 10 000 елок

Традиция самостоятельных походов в лес за елкой по-прежнему жива. Ко времени завершившихся праздников из лесов вывезли 9700 елок.
По словам главного лесничего RMK Андреса Сеппа, поиск подходящей рождественской елки с помощью мобильного приложения RMK — это простая возможность, доставляющая людям радость. ”В этом году погода на рождество была как в кино, и все, кто побывал в государственных лесах, порадовались удивительно светлому заснеженному лесу. Совместные вылазки в лес с семьей и друзьями перед или даже во время праздников можно было сделать и более продолжительными прогулками на природе и убедиться, что что эстонские леса чувствуют себя прекрасно, — считает господин Сепп. — Самостоятельная доставка елки из государственного леса — замечательная традиция, и RMK непременно обеспечит такую возможность людям и в будущем на рождественские праздники”.
Вырубать елки в государственных лесах в индивидуальном порядке стало возможно в начале декабря, и тогда же первые праздничные ели оказались в домах. Но больше половины елей были доставлены за неделю до рождества и во время снежных праздников. Самыми востребованными оказались 1-2-х метровые елки, которые составили более половины купленных елей. Около 80 процентов таких покупок осуществлялись с помощью мобильных платежей.
RMK ежегодно доставляет в качестве подарка рождественские елки в детские приюты по всей Эстонии. В этом году работники RMK привезли в такие дома около 50 елок.
Вырубка елки в государственном лесу основана на доверии, но посетителей леса контролируют работники инспекции окружающей среды и RMK. По словам советника по коммуникациям инспекции окружающей среды Лейли Туул, и в этом году инспекторы во время контрольных декабрьских выездов в леса не установили ни одного нарушения.
По традиции рождественскую ель выносят из дома 6 января, в день трех королей. Чтобы елки достойно закончили свои дни после того, как они перестали украшать наши дома, в крупных городах организованы пункты сбора елок, куда можно бесплатно сдать свою елку.
RMK предлагает возможность самостоятельно вырубать елки в государственных лесах с 2008 года. В прошлом году из лесов также вывезли почти 10 000 елей. Рождественскую елку можно вырубать только там, где у нее нет перспектив вырасти в большое дерево: по обочинам дорог и канав, под линиями электропередач или в тени старого леса.
Легко найти правильное место с елкой и заплатить за нее помогает карта на сайте RMK и мобильное приложение. Оно показывает, где находится государственный лес, позволяет определить свое местоположение и заплатить за подходящую елку.
В ведении RMK (Центра управления государственными лесами) находится около 30 процентов всей территории Эстонии, на которой произрастает 45 процентов эстонских лесов.
RMK — государственное предприятие, хранитель, защитник и хозяйствующий субъект государственных лесов и многообразных природных сообществ. RMK выращивает леса, хранит природные ценности, приносит доход государству лесохозяйственной деятельностью, создает возможности для прогулок на природе и формирует естественно-научные знания.