Из государственных лесов вывезли около 10 000 елок

По словам главного лесничего RMK Андреса Сеппа, поиск подходящей рождественской елки с помощью мобильного приложения RMK — это простая возможность, доставляющая людям радость. ”В этом году погода на рождество была как в кино, и все, кто побывал в государственных лесах, порадовались удивительно светлому заснеженному лесу. Совместные вылазки в лес с семьей и друзьями перед или даже во время праздников можно было сделать и более продолжительными прогулками на природе и убедиться, что что эстонские леса чувствуют себя прекрасно, — считает господин Сепп. — Самостоятельная доставка елки из государственного леса — замечательная традиция, и RMK непременно обеспечит такую возможность людям и в будущем на рождественские праздники”.

Вырубать елки в государственных лесах в индивидуальном порядке стало возможно в начале декабря, и тогда же первые праздничные ели оказались в домах. Но больше половины елей были доставлены за неделю до рождества и во время снежных праздников. Самыми востребованными оказались 1-2-х метровые елки, которые составили более половины купленных елей. Около 80 процентов таких покупок осуществлялись с помощью мобильных платежей.

RMK ежегодно доставляет в качестве подарка рождественские елки в детские приюты по всей Эстонии. В этом году работники RMK привезли в такие дома около 50 елок.