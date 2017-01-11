Не смотря на бесснежную предрождественскую погоду, жители Эстонии вывезли за время завершившихся праздников из государственных лесов 11 500 елок, что на 15% больше, чем в прошлом году.

Люди принимаются вывозить из лесов елки для праздника уже в начале декабря, но пик лесных покупок обычно приходится на выходные непосредственно перед рождеством. Больше всего нынче вырубали 1-2-х метровые ели, которые стоили 8 евро. С помощью мобильного предложения были оплачены более 80% елок.

Ежегодно RMK дарит и привозит елки в детские дома по всей Эстонии. И в этом году в них было привезено около 100 елей. По словам лесничего Ида-Вируского региона Алара Сюда, RMK развез в тех краях по детским домам 10 рождественских елей. ”Рождество — это время, когда мы оказываем внимание друг другу. Доставка елей в это время в детские дома — это давняя традиция RMK, прекрасный подарок тем, кто незаслуженно лишен семейного внимания”, — заявил лесничий.

Вывоз елей из государственного леса строится на доверии, но приезжающих в леса людей проверяют работники инспекции окружающей среды и RMK. Как говорит руководитель по связям с общественностью инспекции Лейли Туул, сотрудники инспекции во время декабрьских рейдов в лесах не обнаружили ни одного нарушения. И продавцы елок на специальных торговых площадках имели все необходимые документы.

С помощью карты и мобильного приложения RMK поиск подходящей елки и ее оплата сделаны максимально простыми. На карте четко обозначены государственные леса, а приложение позволяет определить ваше местонахождение и заплатить за выбранную ель.

RMK предлагает возможность вырубить елку в государственных лесах Эстонии с 2008 года. В прошлом году таким образом было приобретено и вывезено 9800 елей. Рождественские ели можно вырубать только там, где они не имеют возможности вырасти до состояния зрелости: по обочинам дорог и канав, под линиями электропередач и в тени старых лесов.

RMK — государственное предприятие, хранитель, защитник и хозяйствующий субъект государственных лесов и многообразных природных сообществ. Своей лесохозяйственной деятельностью RMK приносит доход государству, выращивает материал для обновления лесов, организует лесо- и природоохранную деятельность. RMK также создает возможности для прогулок на природе в своих рекреационных и природоохранных зонах и формирует естественно-научные знания. В состав RMK входят Сагадиский лесной центр, Элиствереский лесной зоопарк, Пылулаское рыбоводческое хозяйство.