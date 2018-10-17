Из Эстонию в Латвию выдвинулась колонна военной техники

Во время двухнедельного учения Скаутский батальон вместе с союзниками отработают взаимодействие внутри своих подразделений и выполнение задач единым подразделением в составе 1-ой пехотной бригады.

”Уже во второй раз мы перемещаем контингент союзников из Эстонии в Латвию, что даёт возможность отработать различные аспекты взаимодействия на международном уровне”, — сказал командир союзнического контингента полковник Гилес Харрис. ”Предстоящее учение является замечательной возможностью ещё больше интегрироваться в состав 1-ой пехотной бригады и поучиться друг у друга, а тот факт, что учение проходит в Латвии, позволяет нам отточить навыки передвижения союзнических сил в странах Балтии под единым командованием.”

Активная фаза учений начнётся 22 октября. В течение двух недель союзнические силы в составе военнослужащих из Великобритании и Дании, а также Скаутского батальона проведут боевые стрельбы при поддержке бронетехники и артиллерии. Своей кульминации учения достигнут к концу первой недели ноября, когда подразделения 1-ой пехотной бригады проведут совместное тактическое упражнение с подразделениями из Польши и Словакии, в ходе которого будут отрабатываться различные наступательные тактики.

С сегодняшнего дня колонны военной техники 1-ой пехотной бригады будут двигаться по маршруту Тапа — Пайде — Пярну — Икла — Адажи. По тому же маршруту колонны будут двигаться и 26, 28 и 29 октября.

Всего в учении примут участие более 1100 военнослужащих из Эстонии, в том числе располагающиеся в Тапа союзники из Великобритании и Дании, а также военные из Латвии и союзнические силы НАТО в Латвии.