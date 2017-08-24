24.08.2017, 07:31

Из бизнесменов — в наркодилеры. Двое братьев попались на рекордном для Эстонии количестве фентанила

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rus.delfi.ee
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Из бизнесменов — в наркодилеры. Двое братьев попались на рекордном для Эстонии количестве фентанила
KAS NEMAD ZOMBISTAVADKI EESTI NOORI? Vennad Paul K. ja Dimitri K. aastal 2012, kui nad narkoäriga veel ei tegelenud.Raivo Tasso

Недавно Центральная криминальная полиция в результате масштабной операции по слежке и ”ловли на живца” задержала по подозрению в незаконном обороте наркотиков в крупных размерах двух братьев: Дмитрия К. (40) и Пауля К. (30). Количество запрещенного вещества оказалось рекордным: его хватило бы на дозу каждому жителю Эстонии, и еще осталось бы, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

Рыночная стоимость товара превышала 2 млн евро. Всего было изъято 2,5 кг фентанила. Полиция называет результаты операции не иначе как фантастическими.

По данным следствия, братья занимались продажей фентанила как минимум с начала этого года. У них была своя база клиентов, часть сделок производилась в биткойнах.

Оба мужчины занимаются и законным бизнесом. Дмитрий имеет фирму по продаже одежды. В 2016 году ее доход от продаж составил 10 евро, прибыль 2 евро.

Пауль руководит и является мажоритарным акционером фирмы по продаже в интернете биодобавок для снижения веса и фитнесс-снаряжения. Оборот за прошлый год составил 136 000 евро, прибыль 46 000.

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В молодости мужчины руководили рыбным бизнесом. К настоящему моменту фирма прекратила деятельность, но в 2005 году ее оборот составил почти 3 млн евро.

Дмитрий пробовал себя и в политике. Так, он дважды баллотировался в волостное собрание в Причудье, и один раз даже был избран.

За совершенное наркопреступление братьям грозит срок от 6 до 20 лет или пожизненное заключение. Их защита упирает на то, что использованием ”подсадной утки” (мнимого клиента, склонившего продать большую партию наркотика) полиция сама спровоцировала подозреваемых на совершение преступления. Также идет спор о величине прибыли. По мнению адвокатов, о большой прибыли говорить нельзя, поскольку большая часть денег уходила на закупку сырья. Равно как нельзя говорить и о продолжительной бизнес-деятельности, так как речь идет всего о шести месяцах.

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