Из бизнесменов — в наркодилеры. Двое братьев попались на рекордном для Эстонии количестве фентанила

Недавно Центральная криминальная полиция в результате масштабной операции по слежке и ”ловли на живца” задержала по подозрению в незаконном обороте наркотиков в крупных размерах двух братьев: Дмитрия К. (40) и Пауля К. (30). Количество запрещенного вещества оказалось рекордным: его хватило бы на дозу каждому жителю Эстонии, и еще осталось бы, пишет еженедельник Eesti Ekspress.

Рыночная стоимость товара превышала 2 млн евро. Всего было изъято 2,5 кг фентанила. Полиция называет результаты операции не иначе как фантастическими.

По данным следствия, братья занимались продажей фентанила как минимум с начала этого года. У них была своя база клиентов, часть сделок производилась в биткойнах.

Оба мужчины занимаются и законным бизнесом. Дмитрий имеет фирму по продаже одежды. В 2016 году ее доход от продаж составил 10 евро, прибыль 2 евро.

Пауль руководит и является мажоритарным акционером фирмы по продаже в интернете биодобавок для снижения веса и фитнесс-снаряжения. Оборот за прошлый год составил 136 000 евро, прибыль 46 000.

В молодости мужчины руководили рыбным бизнесом. К настоящему моменту фирма прекратила деятельность, но в 2005 году ее оборот составил почти 3 млн евро.

Дмитрий пробовал себя и в политике. Так, он дважды баллотировался в волостное собрание в Причудье, и один раз даже был избран.

За совершенное наркопреступление братьям грозит срок от 6 до 20 лет или пожизненное заключение. Их защита упирает на то, что использованием ”подсадной утки” (мнимого клиента, склонившего продать большую партию наркотика) полиция сама спровоцировала подозреваемых на совершение преступления. Также идет спор о величине прибыли. По мнению адвокатов, о большой прибыли говорить нельзя, поскольку большая часть денег уходила на закупку сырья. Равно как нельзя говорить и о продолжительной бизнес-деятельности, так как речь идет всего о шести месяцах.