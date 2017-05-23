Из автобуса Таллинн-Курессааре во время езды вылетел чемодан. Ситуацию спасла соцсеть

В воскресение из багажного отсека пассажирского автобуса, совершавшего рейс по маршруту Таллинн-Курессааре, вылетел большой и до октаза забитый чемодан. Благодаря быстрой реакции проезжавшего мимо водителя тем же вечером он был благополучно доставлен владельцу в Курессааре, пишет Kasulik.

В воскресенье в 14 часов Хендрико Роост сел на автобус GoBus Таллинн-Курессааре, положив большой чемодан в багаж. И задремал, не представляя, что следующие несколько часов сулят приключения. В чемодане, который сам стоил 100 евро, было рабочих инструментов и одежды более чем на 200 евро, пишет Meie Maa.

По словам Рооста, водитель во время езды в один момент сам в зеркало заметил, что левый люк багажного отделения приоткрыт. ”Он остановился где-то между Лихула и Виртсу и попросил пассажиров на всякий случай проверить, ничего ли не выпало из багажного отделения”, — сказал Роост. Мужчина удивился: своего чемодана он там не обнаружил.

Быстрое реагирование

”Поначалу я, конечно, испугался. На Таллиннском автовокзале я положил чемодан в багаж с правой стороны, а улетел он наоборот — через левый люк”, — рассказал Роост.

О случившемся сообщили диспетчеру сааремаского отделения GoBus, а он, в свою очередь, позвонил водителю следующего автобуса, выезжавшего из Таллинна в Курессааре в 15:15. Однако он чемодана на шоссе не обнаружил.

Хендрико Роост написал о потере пост в Facebook, но тут выяснилось: кто-то уже выставил фотографию его чемодана в одну из открытых групп. ”Через 15 минут после пропажи и уже знал о местонахождении моего чемодана”, — поведал Роост.

Водитель не согласился прокомментировать ситуацию.

Прореферировано из Meie Maa.