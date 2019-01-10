ИЗ АРХИВОВ | Ласнамяэская мумия. Труп мужчины девять лет пролежал в квартире, прежде чем его обнаружили

11 сентября 2003 без пятнадцати девять он вваливается в Säästumarket на Лаагна (в крови — 3,57 промилле). Пихает в карманы куртки две бутылки Laua Viin (83,80 кроны) и плетется через кассу, не заплатив.

Охранник его ловит — начинается уголовное производство.

На следующее утро мужчина рассказывает следователю на Ластекоду, мол, хотел сделать компресс на ноги, да не было денег. Раскаивается, признает вину. Подписывает протокол: ознакомился, все верно. Рука дрожит так, что текста почти не разобрать.

На судебное заседание (19 ноября 2003) не является. Звонит, говорит, что заболел, на улицу не выходит, к врачу тоже никак: нет хайгекассы.

На следующее заседание (месяц спустя) его доставляет полиция. Недавно он получил условку. Теперь же его наказали тремя месяцами тюрьмы, штрафами и взысканиями почти на 30 000 крон.

2004

20 января за его спиной захлопывается дверь Таллиннской тюрьмы. Через три месяца он выходит и пропадает без вести. Занавески на его окнах неподвижны в течение девяти лет.

Соседи, ранее наблюдавшие его силуэт в серой нейлоновой куртке, бог знает сколько его не видели.

”Ходил всегда нараспашку. Двигался медленно, но все же двигался”, — припоминает Элле — член квартирного товарищества.

”Одеколонщик. Друзей у него особо не было, видать, был тихоней. Как-то праздновали и кидались арбузами из окна”.

”Когда кидались?”

”Да бог его знает! Столько воды утекло…”

2013

10 июля берут необходимые инструменты и обученных людей. Железная дверь крепка, но наконец уступает и она. Бутылки из-под одеколона и водки бросаются в глаза уже в прихожей. Воздух сперт. Сумрак. Время будто замерло. На стене — календарь за 2004 год. Полицейский по фамилии Ряник осматривает холодильник — продукты также датированы 2004 — и быстро захлопывает дверцу. За витражной дверью в ванную виднеется полуголое и ставшее аж коричневым тело. Оно пролежало тут девять лет. Почти всю эпоху Ансипа.

”Актуальная камера” выезжает на место, оживившиеся жильцы сыплют комментариями. О неожиданной находке пишут газеты…

Так как же так? Кто он такой? Как такое в принципе могло случиться?





1981

7С класс большой мустамяэской школы. На галерке сидит темноволосый паренек — осанистый, стройный. В пиджаке и брюках со стрелками. Волосы аккуратно подстрижены.

”Он не был нахалом”, — припоминает одноклассница и отыскивает фотокарточки. ”Да и активным не был. Такой середнячок, ничем не бросался в глаза”.

В шестом и седьмом он остается на второй год, и шутит с соседом по парте шуточки для взрослых.

На выпускной фотографии, которую однокласснице удалось быстро отыскать, стоит веселый Иво в окружении одноклассников. В руках у него ни цветочка, но он из под пышной шевелюры смотрит он в будущее взглядом деловитым и напористым.

Сосед по парте Андрус также задержался в 7-м повторно. Журналист отыскивает телефон Андруса. Андрус (таксист, частный предприниматель) прокашливается.

”Ох, как же мы там с Иво смеялись и болтали. Учителя водили нас к директору и хотели сдать в дурдом. Мы же их не слушались!”

8 марта 1982 года. Весь 7С наваливается на подоконники: за гаражами, сквозь нагие деревья видно, как с верхнего этажа пятиэтажки по адресу Эхитаяте теэ валит дым.

Иво не сидит вместе с другими по подоконниками: он отсутствует. Он вообще часто отсутствует.

”Это же дом Иво горит!” — заявляет сосед по парте Андрус, и на перемене одноклассники выходят посмотреть. Близко не пускают: милиция и пожарные по прежнему перед домом.

Иво проживает в этом доме по Эхитаяте теэ вместе с мамой. В субботу (6 марта) мамы не было дома, когда в гости пришел сводный брат Иво Ивар. Его отец развелись с матерью пару десятков лет назад.

Братья ссорятся. Ивар (тогда — 28) выкидывает Иво (17) за дверь и засыпает с сигаретой в руках. Видимо, взрывается газовый баллон. Сводный брат Ивар погибает. Где проводит ту ночь Иво — неизвестно.

В Õhtuleht выражают соболезнования 7С и классный руководитель, закройщицы со швейной фабрики ”Победа” (коллеги матери), производство бытовой химии ”Флора”, где трудился погибший Ивар.

Школа достает для Иво новые учебники. Окно кухни на одном из верхних этажей дома на Эхитаяте теэ 52 долгое время бросается в глаза на фоне других окон: там — новехонькая белоснежная рама. Иво там больше не живет.

1980-е

”Ничего я вам не скажу. Вы испортили мое утро!” — заявляет в телефонную трубку пожилая дама — подруга мамы Иво, когда журналисты спрашивает про него.