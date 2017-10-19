ИЗ АРХИВА: Темная история из прошлого Михаила Кылварта

Собравший на выборах наибольший урожай голосов центрист Михаил Кырварт в молодости провел около месяца за решеткой. Полиция подозревала его в связях с уголовным миром.

4 апреля 2011 года издание Eesti Ekspress писало:

Студентом Михаил Кылварт в течение месяца сидел за решеткой. В его машине взорвалась бомба, в результате чего погиб его друг. А дома у Михаила нашли патроны и обрез. Полиция подозревала его в связях с криминальным миром.

В июне 1999 года Михаил жил в панельном доме в Ласнамяэ. У него был друг 22-летний Шамиль Лолаев, увлекавшийся борьбой, а в школьные годы занимавшийся в боксерском клубе Карла Лемана. На тот момент Шамиль был безработным.



Михаилу был 21 год, он учился в университете Lex на юриста и был одним из лучших таэквондистов страны.

Михаил часто давал свою машину другу Шамилю. Так было и в тот раз. Шамиль получил ключи, выбежал во двор, сел в "Мерседес" на заднее сиденье, стал с чем-то возиться. В этот момент прогремел взрыв.

Михаил с подругой в это время на кухне у себя дома пил чай. На допросе он сказал, что выбежал во двор, Шамиль сидел на заднем сиденье, дверь автомобиля была открыта.

Полная версия опубликована здесь.